Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu!

Yayınlanma:
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 65 yaşındaki Fatma Ekinci, evinde boğazı kesilmiş bir biçimde ölü olarak bulundu. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Ekinci’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak’taki 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Fatma Ekinci’nin eşi Nihat Ekinci (69) iddiaya göre, cuma namazını kılmak üzere camiye gitmek için evden ayrıldı. Namazdan sonra eve dönen Ekinci, eşini yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ!

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 2 çocuk annesi Ekinci’nin, boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Ekinci’nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

