Trump: Özgürlük Projesi'ne devam etmeye gerek yok

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişini sağlamayı hedefleyen Özgürlük Projesi'ne şu aşamada devam edilmesine gerek olmadığını ve alternatif seçeneklere sahip olduklarını açıkladı.

Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak amacıyla kendisinin başlattığı ancak daha sonra durdurulan "Özgürlük Projesi"ne geri dönülüp dönülmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Trump, bu ihtimali uzak gördüğünü belirtti. ABD'nin alternatif yollara sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Sanmıyorum. Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük Projesi iyi bir projeydi ancak bizim başka seçeneklerimiz var." ifadelerini kullandı.

"İŞLER YOLUNDA GİTMEZSE PROJEYE DÖNEBİLİRİZ"

Gerektiğinde projeye geri dönülebileceğinin sinyalini veren Başkan Trump, işlerin planlandığı gibi gitmemesi durumunda izlenecek yola dair, "O zaman Özgürlük Projesi ve ilave başka şeyler olur." şeklinde konuştu.

İRAN İLE GÖRÜŞME SÜRECİ

İran'ın süreci kasıtlı olarak yavaşlattığı yönündeki iddialara da değinen Trump, konuya ilişkin "Bunu yakında öğreneceğiz." dedi. İran ile yürütülen görüşme sürecinin olumlu bir şekilde ilerlediğini ifade eden ABD Başkanı, İranlılardan çok yakında bir geri bildirim beklediklerini ve atılacak adımların bu bildirim doğrultusunda şekilleneceğini kaydetti.