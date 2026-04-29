Düğün sonrası yol kapatma tartışmasında taksiciyi öldüren sanık hakkında karar verildi

Olay, 8 Ağustos 2024 gecesi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksicilik yapan 42 yaşındaki Özcan Özkan, 20 yaşındaki oğlu Ada Özkan ile birlikte kullandığı taksiyle evine gittiği sırada, cadde üzerinde düğün sonrası bırakılan sandalyelerin yolu kapattığını gördü. Baba ve oğul araçtan inerek yolu açmak için sandalyeleri kenara çekmeye başladığı sırada, bölgedeki bir grupla aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özcan Özkan göğsünden, oğlu Ada Özkan ise bacağından bıçakla yaralandı.

YARALI HALDE BABASINI HASTANEYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bacağından yaralanan Ada Özkan, babasını taksiye bindirerek hastaneye doğru yola çıktı. Ancak kan kaybeden Ada Özkan, bir süre sonra direksiyon başında baygınlık geçirdi. Olay, yoldan geçen bir motokuryenin taksi içerisindeki kişilerin hareketsiz olduğunu fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle ortaya çıktı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, taksi içerisindeki Özcan Özkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ada Özkan ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BU BİR EMEKÇİNİN DAVASIDIR"

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına maktulün eşi Nazan Özkan, oğlu Ada Özkan ve taraf avukatları katıldı. Şikayetini dile getiren Ada Özkan sanıkların en ağır cezayı almasını isterken, eşi Nazan Özkan "Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi. Ailenin avukatı Barış İzzet Yüksel mahkemedeki beyanında şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay basit bir mahalle kavgası değildir. Düğün bahanesiyle kamuya ait yolu kapatıp buna itiraz eden vatandaşları kalabalıkla, sopalarla, sandalyelerde darbeden, kalbinden bıçaklayan zihniyet ile evine ekmek götürmek için gece gündüz direksiyon sallayan 2 çocuk sahibi bir emekçinin davasıdır. Bıçağı saplayan kadar yanında bulunan, asıl faile yardım eden veya yaralı müteveffaya yardım etmeyi ihmal eden kişiler de asil fail kadar suçludur. Diğer sanıkların da en ağır şekilde cezalandırılması gerekmektedir."

KATİL ZANLISINA MÜEBBET VE HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Can Erdoğan’ı Özcan Özkan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca Ada Özkan’ı yaralamaktan 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Son sözünde pişman olduğunu savunan sanık Erdoğan, "Böyle olmasını istemezdim, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme diğer sanıklar hakkında şu cezaları verdi:

Mustafa T.: ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme, değiştirme’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis.

Sedat A. ve Burak Ö.: 2’şer yıl hapis.

E.E.: 36 bin TL para cezası.

Mert B. ve Canpolat Ö.: 30 bin TL para cezası ve 5’er yıl denetimli serbestlik.

Olay sonrası tutuklanan sanıklardan E.E. ve Mert Ö., yargılama sürecinde tahliye edilmişti. İddianamede 7 sanık hakkında çeşitli hapis cezaları talep edilmişti. (DHA)