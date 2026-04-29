'Kaçak tütün' operasyonu! Binlerce makaron ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı tütün ticareti yapan şahıslara yönelik 3 farklı ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere baskın yapan jandarma, çok sayıda kaçak ürün ele geçirirken olayla bağlantılı üç şüpheliyi gözaltına aldı.

3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri; Erenler, Hendek ve Pamukova ilçelerinde yasa dışı faaliyet yürüten bir grubu takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerini titizlikle belirleyen ekipler, şafak operasyonu ile belirlenen ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda tütün ürünlerinin yanı sıra ruhsatsız silahlar ve kesici aletler de bulundu.

BİNLERCE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen saha operasyonunda ele geçirilen ürünlerin dökümü kamuoyu ile paylaşıldı. Adreslerde yapılan detaylı incelemelerde; 210 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ile içime hazır hale getirilmiş 110 bin 740 adet dolu makaron bulundu. Ayrıca piyasaya sürülmeye hazır 244 kilogram kıyılmış tütün ve paketlenmiş halde 300 paket tütün de jandarma tarafından muhafaza altına alındı.

SİGARA ÜRETİM MAKİNELERİNE EL KONULDU

Operasyonun yapıldığı noktalarda kaçak sigara üretimi için kullanılan profesyonel düzenekler de tespit edildi. Aramalarda ikişer adet elektronik ve elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet tütün kıyma makinesi ve bu sistemlere bağlı 2 adet hava kompresörü ele geçirildi. Teknik ekipmanların yanı sıra adreslerde bulunan 2 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ile 3 adet süngü ve hançere de el konulduğu bildirildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kaçakçılık operasyonları sonucunda yakalanan 3 şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin imha edilmesi planlanırken, bölgedeki kaçakçılık ağının tüm bağlantılarının deşifre edilmesi amacıyla başlatılan kapsamlı soruşturma devam ediyor. (DHA)