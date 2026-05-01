İki kadını katletmişti: Katil hastanede yaşamını yitirdi

Muğla’da 53 yaşındaki Ecevit Cankurt’un, bir otelin önünde alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 25 yaşındaki Serap Yılmaz ile 32 yaşındaki Hatice Yeysikan’ı silahla öldürüp kaçtı. Olayın ardından kaçan Cankurt, polis ekiplerinin takibi sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla göğsüne ateş etti. Hastaneye kaldırılan Cankurt yaşamını yitirdi.

ALACAK MESELESİ İDDİASI

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak’taki bir otelin önünde meydana geldi. Ecevit Cankurt ile otel önünde bulunan Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan arasında iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İKİ KADINA KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ecevit Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit Cankurt polisin takibi sonucu kıstırıldığı yerde tabanca ile kendisini göğsünden vurdu.

Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Cankurt, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)