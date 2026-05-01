İstanbul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne geniş güvenlik önlemleriyle girdi. Valilik kararları gece yarısından itibaren devreye alınırken, kent genelinde birçok nokta polis bariyerleriyle kapatıldı. Özellikle Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

YOLLAR KAPATILDI

Valiliğin aldığı karar doğrultusunda Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal’da çok sayıda cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Taksim Meydanı’na çıkan tüm güzergâhlarda polis ekipleri demir bariyerlerle giriş-çıkışları kontrol altına aldı. Vatandaşlar alternatif yollara yönlendirilirken, birçok noktada TOMA’lar ve polis otobüsleri konuşlandırıldı.

Şişli ve çevresinde barikatların kurulduğu, kritik alanlarda çöp konteynerleri kaldırıldı, İSPARK alanları boşaltıldı ve park yasağı getirildi.

TOPLU ULAŞIMDA KISITLAMA

Kentte toplu ulaşım da ciddi şekilde sınırlandırıldı. M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattında Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.

Kabataş–Taksim ve Karaköy–Tünel füniküler hatları ile İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvay seferleri durduruldu. Kadıköy–Moda tramvayı da çalışmadı.

İETT’nin Taksim ve çevresindeki birçok durağında seferler iptal edilirken, Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nun yalnızca meydan çıkışı açık bırakıldı.

ŞEHİR HATLARI DA YASAKLANDI

Valilik, Anadolu ve Avrupa yakası arasında deniz ulaşımına da kısıtlama getirdi. İDO, Şehir Hatları ve özel deniz motorlarının bazı hatlarda yolcu taşımasına izin verilmedi.

Kent genelinde güvenlik önlemleri 7/24 esasına göre artırılırken, sağlık ve itfaiye ekipleri kritik noktalarda hazır bekletildi. Çekici araçlar, köprü görevlileri ve zabıta ekipleri de olası durumlara karşı teyakkuz halinde görevlendirildi.