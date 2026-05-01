İstanbul 1 Mayıs'ta gözünü ablukaya açtı!

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi Valilik kararları gece yarısından itibaren devreye girdi. Önlemler kapsamında çok sayıda cadde ulaşıma kapatıldı. Şişhane, Taksim ve Osmanbey metro istasyonları çalışmıyor. İDO, Şehir Hatları ve deniz motorlarının Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşıması yasaklandı. Şişli'de TOMA'ların, polis otobüslerinin sıralandığı, birçok noktaya barikat çekildi

İstanbul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne geniş güvenlik önlemleriyle girdi. Valilik kararları gece yarısından itibaren devreye alınırken, kent genelinde birçok nokta polis bariyerleriyle kapatıldı. Özellikle Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

YOLLAR KAPATILDI

Valiliğin aldığı karar doğrultusunda Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal’da çok sayıda cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Taksim Meydanı’na çıkan tüm güzergâhlarda polis ekipleri demir bariyerlerle giriş-çıkışları kontrol altına aldı. Vatandaşlar alternatif yollara yönlendirilirken, birçok noktada TOMA’lar ve polis otobüsleri konuşlandırıldı.

Şişli ve çevresinde barikatların kurulduğu, kritik alanlarda çöp konteynerleri kaldırıldı, İSPARK alanları boşaltıldı ve park yasağı getirildi.

TOPLU ULAŞIMDA KISITLAMA

Kentte toplu ulaşım da ciddi şekilde sınırlandırıldı. M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattında Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.

Kabataş–Taksim ve Karaköy–Tünel füniküler hatları ile İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvay seferleri durduruldu. Kadıköy–Moda tramvayı da çalışmadı.

İETT’nin Taksim ve çevresindeki birçok durağında seferler iptal edilirken, Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nun yalnızca meydan çıkışı açık bırakıldı.

ŞEHİR HATLARI DA YASAKLANDI

Valilik, Anadolu ve Avrupa yakası arasında deniz ulaşımına da kısıtlama getirdi. İDO, Şehir Hatları ve özel deniz motorlarının bazı hatlarda yolcu taşımasına izin verilmedi.

Kent genelinde güvenlik önlemleri 7/24 esasına göre artırılırken, sağlık ve itfaiye ekipleri kritik noktalarda hazır bekletildi. Çekici araçlar, köprü görevlileri ve zabıta ekipleri de olası durumlara karşı teyakkuz halinde görevlendirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Türkiye
İstanbul'un da sınırını aşan kuvvetli yağış ve fırtına bir anda bitecek: Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'un da sınırını aşan kuvvetli yağış ve fırtına bir anda bitecek: Meteoroloji tarih verdi
Son Dakika | Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Son Dakika | Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var