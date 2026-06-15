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Halk TV Türkiye Sert kış geride kaldı, Kars'ta yuvadan ilk adımlar atıldı

Sert kış geride kaldı, Kars'ta yuvadan ilk adımlar atıldı

Uzun ve sert geçen kışın ardından Kars'ta doğa canlandı. Kars-Kağızman yolu yakınında bir tilki ailesi yuvalarının önünde görüntülendi.

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Sert kış geride kaldı, Kars'ta yuvadan ilk adımlar atıldı
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Kars-Kağızman kara yolu yakınlarındaki bir toprak yuvada yaşayan anne tilki ve 4 yavrusu, yuva önünde oynarken görüntülendi.

Sert kış geride kaldı, Kars'ta yuvadan ilk adımlar atıldı - Resim : 1

Uzun ve sert geçen kışın ardından doğa yeniden canlandı, yaban hayatı da hareketlendi.

Sert kış geride kaldı, Kars'ta yuvadan ilk adımlar atıldı - Resim : 2

Genellikle nisan ve mayıs aylarında yavrulayan kızıl tilkiler, toprağı eşerek oluşturdukları yuvalarda yavrularını büyütüyor.

Sert kış geride kaldı, Kars'ta yuvadan ilk adımlar atıldı - Resim : 3

Yavrular ilk avlanma deneyimlerini yuva çevresinde kazanıyor, zamanlarının büyük bölümünü ise oynayarak geçiriyor. Anne tilki ise çevreden topladığı yiyecekleri yuvaya taşıyarak yavrularını besliyor.

Sert kış geride kaldı, Kars'ta yuvadan ilk adımlar atıldı - Resim : 4

Avlanma becerileriyle "kurnaz" ve "uyanık" olarak bilinen kızıl tilkiler, Kars'ın zorlu coğrafyasında yavrularının aç kalmaması için sürekli çabalıyor. Aile yuva çevresinden uzaklaşmadan günlerini geçirmeye devam ediyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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