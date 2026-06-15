Sert kış geride kaldı, Kars'ta yuvadan ilk adımlar atıldı

Kars-Kağızman kara yolu yakınlarındaki bir toprak yuvada yaşayan anne tilki ve 4 yavrusu, yuva önünde oynarken görüntülendi.

Uzun ve sert geçen kışın ardından doğa yeniden canlandı, yaban hayatı da hareketlendi.

Genellikle nisan ve mayıs aylarında yavrulayan kızıl tilkiler, toprağı eşerek oluşturdukları yuvalarda yavrularını büyütüyor.

Yavrular ilk avlanma deneyimlerini yuva çevresinde kazanıyor, zamanlarının büyük bölümünü ise oynayarak geçiriyor. Anne tilki ise çevreden topladığı yiyecekleri yuvaya taşıyarak yavrularını besliyor.

Avlanma becerileriyle "kurnaz" ve "uyanık" olarak bilinen kızıl tilkiler, Kars'ın zorlu coğrafyasında yavrularının aç kalmaması için sürekli çabalıyor. Aile yuva çevresinden uzaklaşmadan günlerini geçirmeye devam ediyor.

(AA)