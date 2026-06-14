Camide ilişkiye girdiler: İfadeleri pes artık dedirtti

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir camide yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Sabah ezanını okumak için camiye gelen müezzin, giriş bölümünden gelen sesler üzerine içeriyi kontrol etti. Bu sırada camide bir kadın ve bir erkek olduğunu gören müezzin ile bazı cemaat üyeleri şahısların peşinden koştu. Camide ilişkiye giren 2 kişinin ifadelerinde fantezi olsun diye böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİKTEN SONRA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre, ilk olarak hırsızlık ihtimali üzerinde duran müezzin, caminin güvenlik kamerası görüntülerini izleyince karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Kayıtlarda, bir kadın ile bir erkeğin cami içerisinde uygunsuz hareketlerde bulunduğunu gören müezzin, durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen kadın ve erkek, kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ

Emniyetteki sorguları tamamlanan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinde, olayı fantezi olması ve farklı bir deneyim yaşama isteğiyle gerçekleştirdiklerini, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduklarını dile getirdikleri öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.