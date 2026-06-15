Saray seçim tarihini duyurdu: Erdoğan'ın 4. kez seçilebileceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarının şu aşamada "gerçekçi olmadığını" iddia etti. Uçum, TBMM’nin "seçimlerin yenilenmesi" kararı alması halinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın son kez aday olabileceğini belirtti. Uçum, olası seçim tarihi olarak ise 16 Nisan 2028 Pazar gününü işaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde hukuki kavramın "erken seçim" değil, seçimlerin yenilenmesi olduğunu söyledi.

“ERKEN SEÇİM” TARTIŞMASINA İTİRAZ

Anadolu Ajansı'nda (AA) yazısı yayımlandı; Uçum, başkanlık sistemine geçildikten sonra erken seçim tartışmalarının sık sık gündeme getirildiğini belirtti. Bu tartışmaların bugüne kadar sonuç vermediğini ifade etti.

24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra yapılan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından da benzer bir tartışmanın açıldığını hatırlatan Uçum, o dönem "parlamenter sistem tecrübesiyle başkanlık sisteminde erken seçim beklentisine girmenin gerçekçi olmadığını" söylediklerini aktardı.

Uçum, 2023 seçimlerinin "teknik nedenlerle" yaklaşık bir ay öne alındığını belirtti.

Uçum Bunun klasik anlamda erken seçim olmadığını iddia etti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra da aynı tartışmanın yeniden gündeme getirildiğini ancak sonuç çıkmadığını söyledi.

"SEÇİMLERİN YENİLENMESİ"

Mevcut anayasal sistemde cumhurbaşkanı ve Meclis beş yıllık süreyle seçiliyor. Ancak bu süre, her koşulda garanti edilmiş sabit bir süre değil. Cumhurbaşkanı ya da Meclis, belirli şartlarda seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor.

Uçum, bu nedenle tartışmanın eski sistemdeki "erken seçim" kavramı üzerinden yürütülmemesi gerektiğini savundu. Tartışmanın "seçimlerin yenilenmesi hangi sosyal, siyasi, ekonomik ve hukuki koşullarda olabilir" sorusu üzerinden yapılması gerektiğini ifade etti.

“2028’E KADAR SOMUT GÜNDEM OLAMAZ”

Uçum, Türkiye’nin mevcut koşullarda seçimlerin yenilenmesini gerektirecek olağanüstü bir durum içinde olmadığını savundu. Bölgedeki gelişmeler, İmralı Süreci'nde geçiş süreci nedeniyle Türkiye’yi "erken seçim" gündemiyle meşgul etmenin ciddi sorun yaratacağını ileri sürdü.

Bu nedenle Uçum, 2028’e kadar olağanüstü şartlar oluşmadığı sürece erken seçim tartışmasının somut bir gündeme dönüşmeyeceğini ifade etti.

ERDOĞAN İÇİN “İSTİSNAİ ADAYLIK” YORUMU

Uçum’un yazısındaki en dikkat çeken bölüm, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirme oldu. Uçum, Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesi için yeni anayasa ya da anayasa değişikliğine gerek olmadığını savundu.

Uçum’a göre mevcut anayasada buna imkân var. Bu yol, TBMM’nin 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken seçimlerden önce seçimlerin yenilenmesi kararı almasıyla açılıyor.

Uçum, 2027’nin son çeyreğinde ya da 2028’in başlarında TBMM’nin en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Erdoğan’ın son kez aday olabileceğini belirtti.

Uçum, Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin şu ifadeyi kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye’nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihtiyacı vardır."

16 NİSAN 2028 TARİHİNİ İŞARET ETTİ

Uçum, önümüzdeki genel seçimler için 16 Nisan 2028 Pazar gününü olası tarih olarak gündeme getirdi. Bunun için TBMM’nin normal seçim tarihi olan 7 Mayıs 2028’den önce seçimlerin yenilenmesi kararı almasının yeterli olacağını belirtti.

Uçum’un hesabına göre, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nda süreye ilişkin bir değişiklik yapılmazsa TBMM’nin 2028’de 9 Şubat ile 15 Şubat arasında seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde seçim 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılabilir.

Uçum, bu tarihin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul edildiği 16 Nisan referandumunun yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle sembolik anlam taşıyacağını savundu.

Uçum, 16 Nisan 2028 tarihinin yalnızca bir öneri olduğunu belirtti. Nihai karar yetkisinin ise TBMM’de olduğunu ifade etti.