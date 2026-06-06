AKP'de 'erken seçim' alarmı! '50 ilde teşkilat değişiyor' iddiası

Erken seçim senaryoları siyaset kulislerini hareketlendirirken, AKP yönetimi seçim hazırlıklarının startını teşkilatlardan verdi. Yerel seçimlerin ardından başlayan geniş kapsamlı performans analizleri, parti içinde dev bir revizyon dalgasına dönüştü. Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6 ay içinde yaklaşık 50 il teşkilatının tamamen yenilenmesi bekleniyor.

AKP Teşkilat Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında bayrak değişimine gidildiğini duyurmuştu. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre bu hamle, buz dağının sadece görünen kısmı. Parti kaynakları, halkla temas kurmakta zorlanan, yerel dinamikleri doğru yönetemeyen ve seçim performansında sınıfta kalan yönetimlerin mercek altına alındığını belirtiyor. Özellikle oy kaybı yaşanan bölgelerde ve büyükşehirlerde köklü değişimlerin kapıda olduğu ifade ediliyor.

9 İL DAHA LİSTEDE

Cumhuriyet'teki habere göre, teşkilatlardaki temizlik ve yenilenme operasyonu yaz ayları boyunca hız kesmeden sürecek. Haziran ayı içerisinde en az 9 il başkanının daha görevden alınması planlanıyor.

Bu süreçte sadece il başkanları değil il yönetim kurulu üyeleri, seçim performansı düşük ilçe teşkilatları, mahalle temsilcilikleri de mercek altında olacak.

Parti yönetimi yalnızca isimleri değiştirmekle kalmayıp, çalışma modelini de modernize edecek. Yeni dönemde özellikle genç seçmene ulaşma, dijital saha organizasyonları ve yeni nesil yerel kampanya stratejileri ön planda tutulacak.

ERDOĞAN’DAN NET MESAJ

Kulislerde, bu büyük operasyonun arkasında Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları olduğu konuşuluyor. Kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda sahanın boş bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan'ın, "Sahaya inin, vatandaşın sesine kulak verin ve teşkilatları diri tutun" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Parti içi kaynaklar, bu hamlelerin sıradan bir nöbet değişimi olmadığını, olası bir erken seçim riskine karşı partiyi en dinamik yapıya kavuşturma stratejisi olduğunu vurguluyor. Ankara'da konuşulan senaryolara göre, önümüzdeki 6 aylık periyotta 50 ilde AKP il teşkilatlarında değişim hayata geçirilmiş olacak.