Bilim insanları uyardı: Küresel ısınmanın ateşine benzin dökecek küresel felaket El Nino başladı!

Doğanın en kaotik, en acımasız iklim canavarı El Niño, Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde uyandı ve tarihi boyutlara ulaştı!

Hani hep filmlerde olur ya; bilim insanları ekranın başına toplanır ve yaklaşan felaketi izler... İşte şu an tam olarak o anı yaşıyoruz. Resmi kurumlar bu son gelişmeyi doğrularken, bu sonbahar ve kış aylarında canavarın o kadar büyüyeceğini tahmin ediyor ki, önümüzdeki süreç 1950’den beri tutulan tüm tarihsel kayıtların en büyük, en acımasız iklim olayı olmaya aday. Hatta şimdiden bu belaya "Süper El Niño" ve "Godzilla" takma adları takıldı bile!

ATEŞE BENZİN DÖKMEK: İNSANOĞLUNUN KENDİ ELİYLE YARATTIĞI TUZAK

Kabul edelim; zaten yıllardır fosil yakıtlarla, kömürle, petrolle gezegenin canına okuyoruz ve dünya kendi kendine cayır cayır yanıyor. İşte El Niño tam da bu noktada devreye giriyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in o tüyler ürperten uyarısıyla söylersek: "El Niño koşulları, zaten yanmakta olan küresel ısınmanın ateşine resmen benzin dökecek!"

Canavar okyanusun dibindeki o devasa sıcak suyu yüzeye fırlattıkça, dünyanın dengesi altüst olacak. Uzmanlar şimdiden uyardı: Bu sinsi sürecin gecikmeli etkileri yüzünden, 2027 yılı insanlık tarihinin kayıtlara geçen en sıcak, en cehennemvari yılı olacak.

BU SAVAŞIN KAZANANI YOK: KİMİNİ SEL ALACAK, KİMİNİ KURAKLIK VURACAK!

El Niño öyle bir illet ki, dünyanın bir ucunu ödüllendirirken diğer ucunu resmen haritadan siliyor. Bakın uzmanların çizdiği o korkunç haritada bizi neler bekliyor:

Avustralya ve Hindistan Yanıyor: Zaten sıcaklarla başı dertte olan Hindistan daha yoğun sıcak hava dalgalarıyla kavrulacak. Avustralya ise kapkara bir kâbusun, orman yangınlarının ve kuraklığın eşiğinde.



Amerika ve Ortadoğu’ya Şok Yağmurlar: Kuraklıktan kırılan Ortadoğu bu durumdan beklenmedik bir yağış faydası görebilir. ABD'nin güneyi ise tarımsal açıdan (özellikle soya fasulyesi üreticileri) sevinirken, güney sahilleri şiddetli fırtına ve sellerle boğuşacak.

Afrika ve Güney Amerika Şokta: Kuzeydoğu Afrika aniden ölümcül bir kuraklıktan, göz gözü görmez yoğun yağışlara geçiş yapacak. Ani hava değişimleri insanları vuracak.

CÜZDANLAR DA YANACAK: EKONOMİK BÜYÜME FELÇ OLABİLİR!

İş sadece "hava biraz sıcak olacak" demekle bitmiyor; bu canavar doğrudan cebimizi de vuracak. İklim ekonomistleri net bir gerçeği yüzümüze vuruyor: Sıcaklıklar normalin üzerine çıktığında, küresel ekonomi ve özellikle ABD gibi devler çok daha yavaş büyüyor. Milyarlarca dolarlık yangın, sel ve kasırga hasarları da cabası...

Üstelik bu seferki Godzilla çok daha sinsi. Normalde sonbaharda coşan bu sistem, bu yıl güçlü erken belirtilerle tahmin edilenden 1-2 ay daha erken zirveye oynuyor. Ve büyük El Niño’lar sahneyi kolay kolay terk etmez; yani kâbus sandığımızdan çok daha uzun sürebilir.