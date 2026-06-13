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Halk TV Türkiye Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından doğa canlandı. 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Hançerli ve Hamamlı düzlükleri rengarenk çiçeklerle süslendi. Coşkun akan şelaleler ve bitki örtüsünün eşsiz güzelliği dronla görüntülendi.

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Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 1
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Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ta uzun süredir etkili olan yağmurlar doğayı yeniden canlandırdı.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 2
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Bölgedeki doğal güzellikler drone ile havadan görüntülendi.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 3
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2 bin 500 metre rakımlı Keklik Vadisi papatya, dağ sümbülü ve sarı çayır çiçekleriyle kaplandı.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 4
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Hançerli Düzü mevkisi birçok farklı çiçek türüyle renklendi.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 5
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Hamamlı Düzü de yağışların ardından benzer bir görsel şölene sahne oldu.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 6
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Doğa fotoğrafçıları ve drone operatörleri bölgedeki manzaraları kayıt altına aldı.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 7
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Sarı çayır çiçekleri vadinin en yoğun açan türleri arasında yer aldı.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 8
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Dağ sümbülleri yüksek rakımlı yamaçlarda göze çarptı.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 9
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Papatyalar geniş alanlarda açarak düzlükleri beyaza bürüdü.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 10
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Keklik Vadisi'nde kelebekler çiçekler arasında uçuştu.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 11
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Yağışlarla debisi artan küçük şelaleler coşkun biçimde akmaya başladı.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 12
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Şelalelerin çevresindeki yeşil örtü de yağmurlarla birlikte canlandı.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 13
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Sulak alanlardaki kuşlar yiyecek arayışına girdi.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 14
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Kuşların suda yıkandığı anlar da drone görüntülerine yansıdı.

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler - Fotoğraf: 15
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Sarıçam ormanlarının arasındaki açıklıklar çiçek tarlalarına dönüştü.

(AA)

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