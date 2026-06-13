Halk TV Türkiye Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler

Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından doğa canlandı. 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Hançerli ve Hamamlı düzlükleri rengarenk çiçeklerle süslendi. Coşkun akan şelaleler ve bitki örtüsünün eşsiz güzelliği dronla görüntülendi.

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