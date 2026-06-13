Yağmurlar bitti, Sarıkamış çiçek açtı: Keklik Vadisi'nden rengarenk görüntüler
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından doğa canlandı. 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Hançerli ve Hamamlı düzlükleri rengarenk çiçeklerle süslendi. Coşkun akan şelaleler ve bitki örtüsünün eşsiz güzelliği dronla görüntülendi.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ta uzun süredir etkili olan yağmurlar doğayı yeniden canlandırdı.
Bölgedeki doğal güzellikler drone ile havadan görüntülendi.
2 bin 500 metre rakımlı Keklik Vadisi papatya, dağ sümbülü ve sarı çayır çiçekleriyle kaplandı.
Hançerli Düzü mevkisi birçok farklı çiçek türüyle renklendi.
Hamamlı Düzü de yağışların ardından benzer bir görsel şölene sahne oldu.
Doğa fotoğrafçıları ve drone operatörleri bölgedeki manzaraları kayıt altına aldı.
Sarı çayır çiçekleri vadinin en yoğun açan türleri arasında yer aldı.
Dağ sümbülleri yüksek rakımlı yamaçlarda göze çarptı.
Papatyalar geniş alanlarda açarak düzlükleri beyaza bürüdü.
Keklik Vadisi'nde kelebekler çiçekler arasında uçuştu.
Yağışlarla debisi artan küçük şelaleler coşkun biçimde akmaya başladı.
Şelalelerin çevresindeki yeşil örtü de yağmurlarla birlikte canlandı.
Sulak alanlardaki kuşlar yiyecek arayışına girdi.
Kuşların suda yıkandığı anlar da drone görüntülerine yansıdı.
Sarıçam ormanlarının arasındaki açıklıklar çiçek tarlalarına dönüştü.
(AA)