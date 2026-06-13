Sadece Türkiye'de yetişiyorlar: Zarar vermenin cezası 3,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor

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Ters lale

Fritillaria imperialis - Zambakgiller (Liliaceae)

Türkiye'de 34'ü endemik olmak üzere 57 ters lale (Fritillaria) türü yetişiyor. Halk arasında "ağlayan gelin", "Şemdinli lalesi" ve "kral lalesi" olarak da biliniyor. Bin metre ve üzerindeki yüksek rakımlı bölgelerde yetişen bu çok yıllık soğanlı bitki, Hakkari, Van, Şırnak ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde görülüyor.

Sarı, turuncu veya kırmızı renkli kadifemsi taç yaprakları aşağıya doğru sarkıyor, tepesinde ise bir yaprak tacı bulunuyor. Boyu 50 santimetreden 1 metreye kadar uzayabiliyor. Hakkari'nin simgesi kabul edilen ters lale için her yıl Ters Lale Festivali düzenleniyor. Hüznün sembolü sayılan çiçek, tarih boyunca mezar taşlarından camilere kadar pek çok mimari eseri süslemiş.