Hobi bahçesi düzenlemesinde Osman Gökçek'in dediği oldu

Türkiye'yi aylarca meşgul eden hobi bahçeleri tartışması, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" ile sonuçlandı.

Düzenlemenin detaylarını İktidara yakın TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik paylaştı. Atik'in paylaştığı bilgilere göre, Meclis'ten geçen düzenleme iddia edildiği gibi mevcut hobi bahçelerinin topluca yıkılmasını öngörmüyor. Bu da düzenlemeye itiraz eden ve tarım arazilerinde çok sayıda villası bulunduğu ortaya çıkan Gökçek ailesinin dediğinin olduğunu gösteriyor.

TBMM'de kabul edilen ve mevcut yapıların yıkımına ilişkin yeni bir hüküm içermeyen yasa; konteyner, prefabrik ve tiny house benzeri yapıları da kapsama alarak tarım arazilerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmesini kesin olarak yasaklıyor.

Bu kurala aykırı hareket ederek kaçak yapılara abonelik tesis eden idare, kamu kurumları, enerji kuruluşları ve belediyeler, gerçekleştirdikleri her bir işlem için abone başına 100 bin lira idari para cezası ödeyecek. Aboneliğin tebliğden itibaren 30 gün içinde iptal edilmemesi halinde, devam eden her ay için kurumlara ayrıca 100 bin lira ceza kesilecek.

Yasa ile birlikte tarımsal amaçlı arazi kullanımına ilişkin plan ve projelere aykırı hareket edenlere 1.000 liradan az olmamak üzere ceza verilecek. Ayrıca zarar verilen arazinin her metrekaresi için 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak ve projeye uyum sağlanması için kişilere azami 2 ay süre tanınacak. Arazi bölünmesinin önüne geçmek için ise Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatifler, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarındaki tarımsal niteliği korunacak alanlardan ayni hak edinemeyecek ve yeni kooperatiflerin kurulmasına izin verilmeyecek.

OSMAN GÖKÇEK'İN DEDİĞİ OLDU

Düzenlemenin yıkımsız haliyle Meclis'ten geçmesinin arka planında ise Nisan ayında yapılan basına kapalı AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısındaki tartışmalar yatıyor. Cezaların 250 kata kadar artırılmasını ve tarım arazilerine yapılan ev, bungalov ve tiny house gibi tüm yapıların yıkılmasını öngören ilk taslak, toplantıda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'i karşı karşıya getirmişti.

AKP’li Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından detaylarını sızdırdığı toplantıda Gökçek, mevcut yönetmeliğin uygulanması halinde binlerce kişinin mağdur olacağını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Oy kaybederiz" diyerek uyardı. Tarım arazileri üzerindeki yapıların yıkılmasını savunan Yumaklı'ya karşı çıkan Gökçek, "Oyumuzu burada kepçeyle vereceğiz, pazarları geziyorum vatandaş bu konudan şikayetçi. Seçime 1.5 yıl kala vatandaşın evinin yıkılması yanlış, benim kişisel kaygım yok. Bu evleri yıkarsak vatandaş bize oy vermez. Siyaseten bu bedeli ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı ise Gökçek'e, "Osman sen doğru konuşmuyorsun, ben de pazar geziyorum istikamette şikayet geliyor. Konuşturmayın beni... Akyurt’a neredeyse yerleşmişler. O yüzden bu kadar çabalıyor" şeklinde yanıt verdi.

Gökçek, itirazlarını Meclis aşamasında da sürdürerek yıkımın belediyeler tarafından yapılması gerektiğini savundu ve "Niye biz yıkıyoruz, Mansur Yavaş yıksın. Bahçesi, evi yıkılan beddua eder, bize oy vermez, verdirmez" dedi.

PERDE ARKASINI ÖZGÜR ÖZEL DUYURMUŞTU

Gökçek'in oy hassasiyetinin arka planını ise CHP Lideri Özgür Özel açıklamıştı. Özel, tarım arazilerinde Gökçeklere ait villalar bulunduğunu duyurmuş, "Efendim, Ankara'da, Akyurt ilçesinde, Melih Gökçek ve arkadaşlarının zenginlerin hobi bahçesi gibi görünen villaları var villaları! İş buraya gelince veto ediyor, Melih'in villalarını kurtarıyor! Yazıklar olsun!” dedi.