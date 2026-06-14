120 yıllık Alman otomobil devi de iflas bayrağını çekti!

Sektördeki sert dalgalanmalar karşısında mali zorlukları aşamayan şirket, resmi olarak iflas başvurusunda bulundu. Yapılan başvuruya göre, mevcut yönetim işletmeyi yönetmeye devam edecek ancak süreç, mahkeme tarafından atanan harici bir avukatın gözetimi altında yürütülecek. Bahsi geçen bu köklü üretici, Kuzey Ren-Vestfalya merkezli ve bünyesinde 320 çalışan barındıran Paul Köster GmbH.

"ŞİRKETİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAK İÇİN BU ADIMI ATTIK"

Yaşanan gelişmelerin ardından Şirket CEO'su Christopher Köster, durumun aslında stratejik bir hamle olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hızla değişen bir piyasada, aile şirketimizi geleceğe daha iyi hazırlamak adına özyönetimi (iflas koruma sürecini) erken ve bilinçli bir şekilde kullanıyoruz."

KRİZİN PERDE ARKASI: SİPARİŞLER ÇAKILDI, MÜŞTERİLER İFLAS ETTİ

Şirketi bu noktaya getiren en büyük etken, özellikle otomotiv sektöründen gelen siparişlerin keskin bir şekilde düşmesi oldu. Aynı zamanda Paul Köster GmbH; artan maliyetler ve küresel fiyat baskısı nedeniyle uzun süredir zor bir süreçten geçiyordu.

Krizin derinliğini gösteren en çarpıcı detay ise şirketin düzenli müşterilerinden bazılarının son iki yıl içinde iflas etmiş olması. Bu durum, büyük otomobil üreticilerinin yaşadığı devasa sorunların, tedarik zincirinin alt basamaklarına nasıl dalga dalga yayıldığının en net kanıtı olarak yorumlanıyor. Dev üreticiler daha az otomobil ürettiğinde ya da üretim tesislerini başka ülkelere taşıdığında; bu durum endüstriye makine, alet ve bileşen sağlayan orta ölçekli şirketleri doğrudan vuruyor.

YEREL ZANAATKARLIKTAN KÜRESEL GÜCE

Paul Köster GmbH, sektörde kesinlikle hafife alınacak bir isim değil. Yıllar içinde yerel bir zanaatkardan, hem Almanya'da hem de yurt dışında küresel müşterileri olan dev bir makine üreticisine dönüştü. Köster'in ürettiği makineler, otomotiv dünyasında motor ve şanzımanlarda kullanılan parçalar da dahil olmak üzere, hata kabul etmeyen yüksek hassasiyet gerektiren üretim süreçlerinde kullanılıyor.

ŞİMDİ NE OLACAK? ÇALIŞANLARIN DURUMU NE?

Resmi iflas başvurusuna rağmen, fabrikadaki üretim süreçleri bir sonraki duyuruya kadar kesintisiz olarak devam edecek. 320 çalışanın maaşları, Alman iflas tazminat sistemi aracılığıyla üç ay boyunca devlet güvencesi altına alındı. Yönetimin ve hukuki sürecin temel amacı, şirketin Medebach'taki fabrikasını kurtarmak ve mümkün olduğunca çok istihdamı koruyabilmek.

Ancak bu son gelişme, Alman otomotiv endüstrisindeki yapısal krizin ne kadar derinleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Artık sadece podyumdaki dev otomobil markaları değil; üretimin gizli kahramanları olan, endüstrinin can damarı niteliğindeki küçük ve orta ölçekli asırlık işletmeler de varoluş mücadelesi veriyor.