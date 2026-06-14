Temmuz zammı netleşti! Memur ve emeklinin cebine ne kadar girecek?

Merkez Bankası'nın yayımladığı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' raporuna göre, temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13.93, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 18.20 oranında zam yapılacak. Ancak aynı anket, altı aylık dönem için memur ve emekliye verilecek bu zammın yaklaşık dörtte birinin ağustos sonu itibarıyla enflasyon karşısında eriyeceğini gösteriyor. Verilere göre, memurlara yapılacak 8 bin 124 liralık maaş artışının 2 bin 17 lirası, ağustos ayında enflasyon yoluyla memurun cebinden çıkacak. En düşük memur emeklisinin alacağı 3 bin 870 liralık zammın 961 lirası da ağustos sonuna kadar enflasyon kaynaklı değer kaybına uğrayacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE YÜZDE 18.2'LİK SINIR

Ankette yer alan tahminler, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.36 seviyesinde gerçekleştikten sonra yukarı yönlü ivmelenerek temmuz ayında yüzde 1.57'ye, ağustos ayında ise yüzde 1.49'a çıkacağını öngörüyor. Haziran ayı enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 13.93 seviyesinde kalırken, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri yüzde 18.20 oranında zam alacak.

MEMUR VE ÖĞRETMENİN REEL ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR

Yeni zam oranları uygulandığında, halihazırda 58 bin 305 lira olan en düşük devlet memuru maaşı 8 bin 124 lira artışla 66 bin 429 liraya çıkacak. Fakat bu memurun zamlı maaşının reel alım gücü erimeye başlayarak temmuz sonunda 65 bin 385 liraya, ağustos sonunda ise 64 bin 412 liraya gerileyecek. Memura temmuz ayında yansıtılacak 8 bin 124 liralık artıştan ağustos sonu itibarıyla elde yalnızca 6 bin 107 lira kalacak.

Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, 65 bin 358 lira olan bir öğretmenin maaşı temmuz ayında 74 bin 465 liraya yükselecek. Ancak 9 bin 107 liralık bu zammın 2 bin 261 lirası ağustos sonuna kadar enflasyonla elinden alınacak. Sonuç olarak öğretmenin zamlı maaşının reel alım gücü ağustos ayı sonunda 72 bin 204 liraya düşecek.

EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ ERİME RAKAMLARA YANSIDI

Merkez Bankası anket sonuçlarına göre, 27 bin 772 lira aylık alan en düşük memur emeklisinin geliri temmuz ayında 3 bin 870 lira artışla 31 bin 642 liraya yükselecek. Ancak ağustos ayı tamamlandığında bu emeklinin aldığı zammın 961 lirası enflasyon karşısında eriyecek ve zamdan elde sadece 2 bin 909 lira kalacak.

En düşük Bağ-Kur emeklisinin 20 bin lira olan mevcut aylığı temmuz ayında 23 bin 639 liraya; 20 bin 639 lira olan en düşük işçi emeklisi aylığı ise 24 bin 394 liraya çıkacak. Ağustos sonu itibarıyla bu emeklilerin reel alım gücü sırasıyla 22 bin 921 lira ve 23 bin 654 lira seviyelerine gerileyecek. Bu tabloya göre, Bağ-Kur ve işçi emeklilerinin maaşlarında enflasyon nedeniyle 700'er liralık bir erime gerçekleşecek.