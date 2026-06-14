Özgür Özel'in yol haritası netleşti! İşte A, B ve C planı

CHP Lideri Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından Halk TV'de katıldığı yayında temel hedeflerinin yeni bir parti kurmak değil, CHP’yi geri almak olduğunu, aksi için de yol haritasının belli olduğunu söylemişti.

CHP Lideri, "Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama temel motivasyonumuz bir parti kurmak falan değil bizim. Temel motivasyonumuz partimizi geri almak. Partimizi geri almak, ülkemizi geri almak. Öyle bakıyorum.” demişti.

Mevcut bir parti ya da yeni kurulacak bir parti üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü, bunu da 'kıyamet senaryosu' olduğunu vurgulamıştı.

O senaryoda gelinen son noktayı Nefes'te Deniz Zeyrek yazdı.

Zeyrek, "Yeni parti hazır, Özgür Özel ve ekibi o yedeklemeyi yaptı. İki tane parti var, biri hazır bir parti, diğerini yeni kuracaklar. Bir tane seçimlere girme hakkı kazanmış parti var." dedi.

ANKARA'DA İKİ BİNA TUTULDU

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Özgür Özel’in yakınındaki isimlerle konuştum, ‘Hazır. Parti konusu tamam, o iş çözüldü’ dendi. Ankara’da iki tane bina tuttular. Bir tanesi kurulacak parti için, diğeri de hazır parti için hazırlanacak.

Bir tane parti binası Çukurambar tarafında, diğeri de siyasi partilerin yeni gözdesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde. Gelecek Partisi, İYİ Parti orada. Bir siyasetçinin en büyük sermayesi halktan gördüğü destektir. Kemal Bey’in şu anda o sermayesi yok ama diğer tarafın var. Butlan süreci Özgür Özel tarafının o sermayesini büyüttü, büyütmeye devam ediyor."