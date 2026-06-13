Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 1.92'lik Beyza resmen imzayı attı

1.92'lik Beyza resmen imzayı attı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde bir transfer daha açıklandı. 1.92'lik Beyza imzayı resmen attı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Son Güncelleme:
1.92'lik Beyza resmen imzayı attı - Fotoğraf: 1
1 7

Vodafone Sultanlar Ligi'nde flaş bir transfer daha resmen açıklandı.

1.92'lik Beyza resmen imzayı attı - Fotoğraf: 2
2 7

1.92 boyundaki Beyza Arıcı, geçen sezon oynadığı Zerenspor'dan ayrılmıştı.

1.92'lik Beyza resmen imzayı attı - Fotoğraf: 3
3 7

30 yaşındaki orta oyuncunun yeni takımı Türk Hava Yolları oldu.

1.92'lik Beyza resmen imzayı attı - Fotoğraf: 4
4 7

THY, transferi “Kadın Voleybol A Takımımız, 2026/27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında milli orta oyuncu Beyza Arıcı ile anlaşmaya varmıştır. Beyza Arıcı’ya ailemize hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadeleriyle açıkladı.

1.92'lik Beyza resmen imzayı attı - Fotoğraf: 5
5 7

Beyza Arıcı, 27 Temmuz 1995'te İzmir'de doğdu. Voleybola Işıkkent'te başladı.

1.92'lik Beyza resmen imzayı attı - Fotoğraf: 6
6 7

Daha sonra sırasıyla VakıfBank II, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, İdmanocağı, Çanakkale Belediyespor, Eczacıbaşı ve Zerenspor kulüplerinde oynadı.

1.92'lik Beyza resmen imzayı attı - Fotoğraf: 7
7 7

Beyza Arıcı defalarca kez milli formayı da giydi.

Voleybol Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro