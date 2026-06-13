1.92'lik Beyza resmen imzayı attı
Vodafone Sultanlar Ligi'nde bir transfer daha açıklandı. 1.92'lik Beyza imzayı resmen attı.
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde flaş bir transfer daha resmen açıklandı.
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1.92 boyundaki Beyza Arıcı, geçen sezon oynadığı Zerenspor'dan ayrılmıştı.
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30 yaşındaki orta oyuncunun yeni takımı Türk Hava Yolları oldu.
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THY, transferi “Kadın Voleybol A Takımımız, 2026/27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında milli orta oyuncu Beyza Arıcı ile anlaşmaya varmıştır. Beyza Arıcı’ya ailemize hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadeleriyle açıkladı.
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Beyza Arıcı, 27 Temmuz 1995'te İzmir'de doğdu. Voleybola Işıkkent'te başladı.
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Daha sonra sırasıyla VakıfBank II, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, İdmanocağı, Çanakkale Belediyespor, Eczacıbaşı ve Zerenspor kulüplerinde oynadı.
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Beyza Arıcı defalarca kez milli formayı da giydi.