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Halk TV Spor Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber

A Milli Takımımız, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu. Milli takıma 2 iyi 1 kötü haber.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 1
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Türkiye, 24 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 2
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BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonundan Kevin Ortega, dördüncü hakem olacak.

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 3
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Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıkacak. Milliler, Avustralya maçıyla grup mücadelesine başlayacak.

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 4
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Milli takımın Dünya Kupası aday kadrosu şöyle:

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 5
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Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 6
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Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 7
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Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 8
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Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 9
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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:
20 Haziran Cumartesi:
06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)
26 Haziran Cuma:
05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 10
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A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçıyla birlikte tarihindeki 652'nci müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 11
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Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 91'i tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 927 gol gördü.

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 12
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Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 651 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 26'sını Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 13
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A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak. Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 14
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Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü sınavında Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak. İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 15
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği ilk 11'i de belirlediği öğrenildi.

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 16
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Avustralya maçı öncesi 1 iyi 2 kötü haber geldi. Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Kenan Yıldız'ın şu anda forma giymesi beklenmiyor. Milli takımın son antrenmanında ilk bölümde takımla çalışan Kenan, ardından bireysel çalıştı.

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 17
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Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in ise oynayabilecekleri belirtildi.

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 18
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Maça Avustralya'nın şu kadrosuyla çıkması bekleniyor: Avustralya: Ryan, Circati, Herrington, Souttar, Italiano, O’Neill, Trewin, Bos, Volpato, Irankunda, Toure.

Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber - Fotoğraf: 19
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A Milli Takımımızın muhtemel 11'i de şu şekilde: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu.

Milli Takım Türkiye ABD Dünya Kupası Avustralya Montella
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