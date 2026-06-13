Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu: 2 iyi 1 kötü haber
A Milli Takımımız, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. Türkiye Avustralya ilk 11 belli oldu. Milli takıma 2 iyi 1 kötü haber.
Türkiye, 24 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonundan Kevin Ortega, dördüncü hakem olacak.
Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıkacak. Milliler, Avustralya maçıyla grup mücadelesine başlayacak.
Milli takımın Dünya Kupası aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:
20 Haziran Cumartesi:
06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)
26 Haziran Cuma:
05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)
A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçıyla birlikte tarihindeki 652'nci müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 91'i tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 927 gol gördü.
Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 651 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 26'sını Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak. Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü sınavında Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak. İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği ilk 11'i de belirlediği öğrenildi.
Avustralya maçı öncesi 1 iyi 2 kötü haber geldi. Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Kenan Yıldız'ın şu anda forma giymesi beklenmiyor. Milli takımın son antrenmanında ilk bölümde takımla çalışan Kenan, ardından bireysel çalıştı.
Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in ise oynayabilecekleri belirtildi.
Maça Avustralya'nın şu kadrosuyla çıkması bekleniyor: Avustralya: Ryan, Circati, Herrington, Souttar, Italiano, O’Neill, Trewin, Bos, Volpato, Irankunda, Toure.
A Milli Takımımızın muhtemel 11'i de şu şekilde: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu.