Son Dakika | CHP Lideri Özgür Özel'in Halk Buluşması mitinge döndü! Alan tıklım tıklım

CHP’nin seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde birazdan başlayacak halk buluşması öncesi İstanbul Havalimanı’nda gençler tarafından karşılandı.

Özel, “Yürüyelim Arkadaşlar” programı kapsamında Lüleburgaz Kongre Meydanı’nda yurttaşlarla bir araya gelecek. CHP’li isimlerin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda, buluşmanın 13 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacağı bildirilmişti.

İstanbul Havalimanı çıkışında kendisini karşılayan gençlerle sohbet eden Özel, burada gençlerle birlikte "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.

Özel, Lüleburgaz programı kapsamında Kasım 2025’te Gürcistan’da düşen askeri uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın ailesini de ziyaret etti. Ziyarette Özel’e Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan eşlik etti.

MİTİNGE DÖNDÜ

Kırklareli'ndeki Halk Buluşması'na katılım yoğun oldu. Buluşma, mitinge döndü. Vatandaşlar Özgür Özel'i bekliyor.

MADENCİLER DE GELDİ

Edirne'de Özşen Madencilik emekçileri, 25 gündür eylemde. Haklarını almak için açlık grevine başlayan madencilerin bir kısmı bugün kendini yeraltına kapatmıştı.

Yerüstündeki eyleme devam eden madenciler de Özgür Özel'in buluşmasına geldi.

Madenciler, gençlik kortejinde en önde yer aldı.