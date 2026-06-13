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Halk TV Türkiye Türklere vizesiz oldu: Resmî Gazete'de yayımlandı

Türklere vizesiz oldu: Resmî Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanmıştı.

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Türklere vizesiz oldu: Resmî Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususî Pasaport Hamilerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma’ yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Söz konusu onay kararı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.

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12 MADDELİK ANLAŞMA

Kararda, iki ülke arasındaki özel ilişkileri, ikili ilişkileri geliştirme çabalarını ve mütekabiliyet ilkesine uygun olarak iki ülke vatandaşlarının hareketlilik sürecini kolaylaştırmaya yönelik karşılıklı arzularını göz önünde bulundurarak 12 maddede anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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