Kreş alanı doldu taştı: Tam 5 bin pembe yavru yumurtadan çıktı!
Türkiye'nin en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde iki koloniden yaklaşık 5 bin yavru dünyaya geldi. Yavru sayısının üçüncü koloniyle birlikte artması bekleniyor.
Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü'nde flamingo üreme sezonu yoğun başladı. İlk tespitlere göre iki koloniden yaklaşık 5 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı. Üçüncü kolonideki yavrularla birlikte sayının daha da artması bekleniyor.
Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan kapalı havza özelliğindeki Tuz Gölü, her yaz binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Flamingolar üreme alanı olarak gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki güney kesimini tercih ediyor.
Kuluçkadan çıkan binlerce yavru, kreş alanı olarak belirlenen bölgede beslenmelerini sürdürüyor. Yavruların ağustos sonu itibarıyla uçmaya başlaması ve göçün ekim ayına kadar devam etmesi öngörülüyor.
Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, bu yılki yavru sayısının geçen yılın 2 katı, bir önceki yılın ise 2 katından fazla olduğunu açıkladı. Yavru sayımının havadan uçakla yapıldığını belirtti.
Tunç "Yavru sayısı geçtiğimiz yıla oranla daha fazla. Geçtiğimiz yıllardaki kayıpları bu yavrularla sezonda fazlasıyla büyüterek kapatmış olacağız. Bu güzel haber" dedi.
Yavru sayısındaki artışın daha fazla koruma ve su ihtiyacı anlamına geldiğini vurgulayan Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Tunç "Şu anda 2 koloni halindeler. 3'üncü koloniyi bekliyoruz. Geç çıkan yavrular olacak içlerinde. 3'üncü koloni tamamlandıktan sonra bunların uçması ağustos ayının sonuna doğru başlayıp ekim ayına kadar devam edecek" diye konuştu.
Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapıyor. Tunç "Bu yıl bu yavrulara bir sıkıntı olmadan, sularla ilgili bir problem yaşamadan biz bu yavruların uçmasını elimizden geldiği kadar sağlayacağız. Su azalırsa peyderpey suyun olduğu tarafa gidecekler" dedi.
(DHA)