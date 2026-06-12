Kreş alanı doldu taştı: Tam 5 bin pembe yavru yumurtadan çıktı!

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Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapıyor. Tunç "Bu yıl bu yavrulara bir sıkıntı olmadan, sularla ilgili bir problem yaşamadan biz bu yavruların uçmasını elimizden geldiği kadar sağlayacağız. Su azalırsa peyderpey suyun olduğu tarafa gidecekler" dedi.

(DHA)