Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santerelli Milletler Ligi'nin Ankara kadrosunu açıkladı. Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında Ankara etabında mücadele edecek. Başantrenör Daniele Santarelli Ankara etabı kadrosunu açıkladı.
Filenin Sultanları'nın ilk açıktlanan 30 kişilik Milletler Ligi geniş kadrosunda şu isimler yer alıyordu:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz
Ancak Milletler Ligi'nin Brezilya'da yapılan ilk hafta maçlarına Santarelli yıldızları almamış, genç bir kadroyu tercih etmişti. Millilerin Brezilya'daki maçlardaki kadrosu şöyleydi:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya etabında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Dominik ve Bulgaristan'ı yenerken, İtalya ve Hollanda'ya yenildi.
Millilerin 2. haftada ise Ankara'da oynayacağı maçların programı şöyle:
2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin
Daniele Santarelli, geniş kadronun içinden 2. hafta kadrosunu seçti. 1. haftada kadroda yer alan şu isimler, 2. hafta kadrosuna alınmadı:
Buse Ünal
Beren Yeşilırmak
Ayşe Çürük
Ezel Balık
Merve Atlıer
Melis Yılmaz
A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli'nin açıkladığı 2. hafta kadrosu şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Filenin Sultanları'ndan 2. hafta maçları öncesi şoke eden haber geldi. Kadroda Ebrar Karakurt yoktu.
Türkiye Voleybol Federasyonu, bunun nedenini açıkladı. Ebrar'ın sakat olduğu ortaya çıktı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Ebrar Karakurt’un gelişen bel ve kalça ağrısı şikâyetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
TVF"