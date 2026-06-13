Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Ebrar Karakurt’un gelişen bel ve kalça ağrısı şikâyetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

TVF"