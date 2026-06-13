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Halk TV Spor Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santerelli Milletler Ligi'nin Ankara kadrosunu açıkladı. Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında Ankara etabında mücadele edecek. Başantrenör Daniele Santarelli Ankara etabı kadrosunu açıkladı.

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 2
2 25

Filenin Sultanları'nın ilk açıktlanan 30 kişilik Milletler Ligi geniş kadrosunda şu isimler yer alıyordu:

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 3
3 25

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 4
4 25

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 5
5 25

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 6
6 25

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 7
7 25

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 8
8 25

Ancak Milletler Ligi'nin Brezilya'da yapılan ilk hafta maçlarına Santarelli yıldızları almamış, genç bir kadroyu tercih etmişti. Millilerin Brezilya'daki maçlardaki kadrosu şöyleydi:

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 9
9 25

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 10
10 25

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 11
11 25

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 12
12 25

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 13
13 25

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 14
14 25

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya etabında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Dominik ve Bulgaristan'ı yenerken, İtalya ve Hollanda'ya yenildi.

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 15
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Millilerin 2. haftada ise Ankara'da oynayacağı maçların programı şöyle:
2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 16
16 25

Daniele Santarelli, geniş kadronun içinden 2. hafta kadrosunu seçti. 1. haftada kadroda yer alan şu isimler, 2. hafta kadrosuna alınmadı:
Buse Ünal
Beren Yeşilırmak
Ayşe Çürük
Ezel Balık
Merve Atlıer
Melis Yılmaz

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 17
17 25

A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli'nin açıkladığı 2. hafta kadrosu şöyle:

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 18
18 25

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 19
19 25

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 20
20 25

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 21
21 25

Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 22
22 25

Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 23
23 25

Filenin Sultanları'ndan 2. hafta maçları öncesi şoke eden haber geldi. Kadroda Ebrar Karakurt yoktu.

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 24
24 25

Türkiye Voleybol Federasyonu, bunun nedenini açıkladı. Ebrar'ın sakat olduğu ortaya çıktı.

Santarelli kadroyu açıkladı: Filenin Sultanları'ndan şoke eden haber - Fotoğraf: 25
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Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Ebrar Karakurt’un gelişen bel ve kalça ağrısı şikâyetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
TVF"

Filenin Sultanları Milli Takım Ebrar Karakurt Zehra Güneş Melissa Vargas Ankara
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