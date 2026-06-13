Suavi Barış Yarkadaş'a öyle bir yanıt verdi ki... "Y" harfini de paranteze aldı

Sanatçı Suavi, Barış Yarkadaş’ın “Şarkımı kullandırtmayacağım” açıklamalarını hedef alan sözlerine yanıt verdi. Suavi, telif ve eser sahipliği haklarına dikkat çekerek, “Fikri Mülkiyet Yasası 5846 ya iyi çalış” dedi.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, Zülfü Livaneli, “Hak Hukuk Adalet” marşının bestecisi Ali Altay, Selda Bağcan, Cahit Berkay, Suavi ve Gülten Benli, CHP’deki “mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin eserlerini kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Bu açıklamaların ardından Kılıçdaroğlu destekçisi Barış Yarkadaş, sanatçıları hedef aldı.

Yarkadaş, şunları söyledi:

“Zülfü Livaneli açıklama yapıyor, Suavi açıklama yapıyor; 'Şarkımı kullandırtmayacağım.' Ya Ali Altay bir yandan açıklama yapıyor. Öbürü... Edip abinin ailesini de bu işe karıştırdılar. Ya kardeşim. , Edip Akbayram'ın. Böyle bir şey olur mu?

Bu bizim Türk aydınının felsefi sefaletidir. İçine düştüğü çukurun resmidir.

Sen kimin şarkısını kime kullandırtmıyorsun? Hangi hakla kullandırtmıyorsun?”