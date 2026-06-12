Son Dakika | Butlan CHP'sinin ihraç kararları CHP'li vekillere ulaştı! Ali Mahir Başarır için özel karar

CHP'nin başına mahkeme kararı ile getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP'li 9 milletvekilini ihraç etme kararı aldı. Kararın alınış biçimi nedeniyle geçersiz olduğu yönündeki tartışmalar devam ederken, ihracı istenen vekiller butlan yönetiminden ihraçlarına ilişkin kararı tebliğ aldı.

CHP'li Ali Mahir Başarır, hem kendi kararını hem de CHP'li Veli Ağbaba'nın kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Başarır, kendisi için butlan yönetiminin "özel bir karar" aldığını belirtti. Başarır'ın paylaştığı belgede itiraz hakkı olmadığı görüldü. Ancak Veli Ağbaba'nın karara üç gün içinde itiraz edebileceğinin belirtildiği anlaşıldı.

Ali Mahir Başarır da bu duruma, "Arkadaşlarıma darbe, bana özel darbe! İtiraz hakkı bile vermemişler" sözleri ile tepki gösterdi.

İhracı istenen Burhanettin Bulut da seçilmiş grup başkanvekilleri olan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı etiketleyerek, "Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene!" dedi.

AĞBABA'DAN AÇIKLAMA

Kararın tebliğinin ardından Veli Ağbaba da X hesabından şu açıklamayı yaptı:

Veli Ağbaba: