Son Dakika | Butlan CHP'sinin ihraç kararları CHP'li vekillere ulaştı! Ali Mahir Başarır için özel karar
Son dakika... CHP'nin butlan yönetimi ihraç kararlarını 9 CHP'li vekile gönderdi. Bir tek Ali Mahir Başarır'a 'itiraz hakkı' tanınmadı.
CHP'nin başına mahkeme kararı ile getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP'li 9 milletvekilini ihraç etme kararı aldı. Kararın alınış biçimi nedeniyle geçersiz olduğu yönündeki tartışmalar devam ederken, ihracı istenen vekiller butlan yönetiminden ihraçlarına ilişkin kararı tebliğ aldı.
CHP'li Ali Mahir Başarır, hem kendi kararını hem de CHP'li Veli Ağbaba'nın kararını sosyal medya hesabından paylaştı.
Başarır, kendisi için butlan yönetiminin "özel bir karar" aldığını belirtti. Başarır'ın paylaştığı belgede itiraz hakkı olmadığı görüldü. Ancak Veli Ağbaba'nın karara üç gün içinde itiraz edebileceğinin belirtildiği anlaşıldı.
Ali Mahir Başarır da bu duruma, "Arkadaşlarıma darbe, bana özel darbe! İtiraz hakkı bile vermemişler" sözleri ile tepki gösterdi.
İhracı istenen Burhanettin Bulut da seçilmiş grup başkanvekilleri olan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı etiketleyerek, "Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene!" dedi.
AĞBABA'DAN AÇIKLAMA
Kararın tebliğinin ardından Veli Ağbaba da X hesabından şu açıklamayı yaptı:
Veli Ağbaba:
"1986 Gençlik Kolları
1994 Belediye Meclis Üyeliği
1995 İl Saymanlığı
1998- 2002 Malatya İl Başkanlığı
2002 Milletvekili Adaylığı
2003-2005 Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği
2004 Seçim Komitesi Başkanlığı
2007 Milletvekilliği Aday Adaylığı
2010-2011 Malatya İl Başkanlığı
Malatya Milletvekilliği
Gençliğimden itibaren tüm hayatımı partime ve Malatya’ya adadım. Hiçbir zaman birilerinin değil, halkın sesi oldum.
Bizim suçumuz ne?
47 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin yeniden birinci partisi yapmak mı?
38. Olağan Kurultay’da milletin, sokağın ve değişim isteyen milyonların sesine kulak vererek “Artık değişim zamanı” demek mi?
Eğer suçumuz buysa, evet… Biz bu suçun failiyiz."