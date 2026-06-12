Son dakika | Buca Belediyesi'nde başkan vekili seçimi başladı

İzmir Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün tebligatını meclis üyelerine okundu. Valilik yazısı, İçişleri Bakanlığının Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdığını bildirdi. Aynı metin, Buca Kaymakamlığının yeni başkan vekili seçimi için 12 Haziran 2026 tarihinde olağanüstü toplantı yapılması yönünde talimat verdiğini de meclise aktardı.

ADAYLAR RESMEN AÇIKLANDI

Seçim divanı, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği uygulanacak yasal prosedürü meclise hatırlattı. Yetkililer, oylamanın gizli oy ve açık tasnif usulüyle gerçekleşeceğini; ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun, üçüncü turda ise salt çoğunluğun aranacağını açıkladı. Prosedür bilgilendirmesinin hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu başkan vekili adayı olarak Hüseyin Benzer'i, AKP ve MHP grubu ise Veli Balyemez'i resmen aday gösterdi.