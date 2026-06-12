Son dakika | Buca Belediyesi'nde başkan vekili seçimi başladı
Seçilmiş başkanın tutuklanıp İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı Buca'da meclis sandık başında. Kritik oylamada CHP adayı Hüseyin Benzer ile AKP adayı Veli Balyemez yarışıyor.
Belediyeye yönelik gerçekleştirilen operasyon ve İçişleri Bakanlığının koltuğu boşaltma kararının ardından Buca Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere toplandı. Hüseyin Benzer, meclis grubunun oy birliğiyle CHP’nin adayı olarak seçime girdi. Benzer, AKP'nin adayı Veli Balyemez’e karşı yarışıyor. CHP'nin 25, Cumhur İttifakı'nın ise 18 meclis üyesinin oy kullanacağı salonda seçim kritik bir dengede ilerliyor.
SEÇİLMİŞ İSİMLERİ CEZAEVİNE GÖTÜREN SÜREÇ
Buca Meclisini bugünkü acil oylamaya mecbur bırakan süreç, 1 Haziran'da emniyet güçlerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla başlatıldı. Soruşturma gerekçe gösterilerek aralarında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 kişi mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seçilmiş başkan Duman'ın tutuklanmasının hemen ardından İçişleri Bakanlığı hızla devreye girerek görevden uzaklaştırma kararını uyguladı ve mecliste bugünkü olağanüstü seçim sürecinin önü açıldı.
OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Oy verme süreci ve yasal kuralların meclis üyelerine hatırlatılmasının ardından, oylamada kullanılacak zarflar mühürlenerek hazır hale getirildi. Seçim divanı, sandığın bağlanmasının ardından oylama yönteminin detaylarını meclise duyurdu. Meclis üyelerinin isimleri ikişerli olarak anons edilecek. Üyeler, sırayla boşalan kabine geçerek gizli oylarını kullanacak. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte oylama başladı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ KARARI MECLİSTE OKUNDU
İzmir Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün tebligatını meclis üyelerine okundu. Valilik yazısı, İçişleri Bakanlığının Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdığını bildirdi. Aynı metin, Buca Kaymakamlığının yeni başkan vekili seçimi için 12 Haziran 2026 tarihinde olağanüstü toplantı yapılması yönünde talimat verdiğini de meclise aktardı.
ADAYLAR RESMEN AÇIKLANDI
Seçim divanı, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği uygulanacak yasal prosedürü meclise hatırlattı. Yetkililer, oylamanın gizli oy ve açık tasnif usulüyle gerçekleşeceğini; ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun, üçüncü turda ise salt çoğunluğun aranacağını açıkladı. Prosedür bilgilendirmesinin hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu başkan vekili adayı olarak Hüseyin Benzer'i, AKP ve MHP grubu ise Veli Balyemez'i resmen aday gösterdi.