CHP Lideri Özgür Özel butlan sonrası ilk kez Halk TV canlı yayınında

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin tartışmalı mutlak butlan kararının ardından ilk kez Halk TV yayınına konuk oldu.

Özel, karar sonrası katıldığı ilk canlı yayın olan Halk TV'de gazeteciler Bengü Şap Babaeker, Kürşad Oğuz ve Gökmen Karadağ'ın sorularını yanıtlıyor.

Seçilmiş CHP Lideri butlan yönetiminin 9 CHP'li vekili ihraç istemiyle disipline sevk ederek iktidara 'dokunulmazlıkları kaldır' mesajı verdiğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL BUTLAN SONRASI İLK KEZ HALK TV'DE

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayına ilişkin davada verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler parti yönetimine getirildi.

Kılıçdaroğlu ekibinin göreve geldikten sonra attığı ilk çarpıcı adım, MYK kararıyla CHP'li 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmek olmuştu.

Söz konusu kararın parti tüzüğüne aykırı olduğu belirtilirken seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekibinden olan 27 CHP'li Parti Meclisi üyesi görevinden istifa ederek tüzüğe uygun olarak 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini belirtti.

Tüm bu gelişmeler ışığında CHP Lideri Özgür Özel, mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından katıldığı ilk canlı yayın olan Halk TV'de gazeteciler Bengü Şap Babaeker, Kürşad Oğuz ve Gökmen Karadağ'ın sorularını yanıtlıyor.

"TEK SUÇUMUZ PARTİNİN BİRİNCİ OLMASI"

Özgür Özel CHP'ye yönelik alınan tutumun tek nedeninin AKP'ye 24 yıl sonra zafer elde etmek ve partinin tüm anketlerde birinci gelmesi olduğunu vurguladı.

"Bizim suçumuz; Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 24 yıl sonra yenmiş olmak. Birinci suçumuz bu. Ve kendi kendimize işlediğimiz suç da partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış olmak." diyen Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bunu kurultayda söylemiştim. Kurultayda dedim ki; "Eğer Bülent Ecevit gibi, ikisi yerel ikisi genel 70'li yıllarda girdiği 4 seçimden de bu partiyi birinci çıkardı, yerel olsun genel olsun, eğer partiyi birinci yapmazsam ertesi gün kongreye götüreceğim ve aday olmayacağım" demiştim. Biliyorsunuz partimiz 13 kez seçim kaybetmemize rağmen hiçbir seçimden sonra bir kurultayla güven tazelememiş, özeleştiri yapmamış ve bu konuda sert eleştirilere muhatap olan bir partiyken ben bu sözleri söylediğimde büyük bir duygusal kopuş vardı seçmenle aramızda. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yıl seçimini kaybetmiştik. Kesin kazanmamız gereken bir seçimi kaybetmiştik ve kendi hatalarımız yüzünden kaybetmiştik.

Seçmen diyordu ki "Daha da sandığa gitmeyeceğim." Onu bırakın emekli öğretmenler öğretmenevine çıkmıyordu yani. Gençler partiye gelmiyordu, yolda birbirini görmeden geçiyordu yan yana Cumhuriyet Halk Partililer. Başlar o kadar öne eğikti.

O süreçte biz dedik ki bir değişim yapacağız, "CHP değişirse Türkiye değişecek" dedik. Değişim kurultayına gittik ve sıraladık neler yapacağımızı. Çok uzatmayacağım, ne dediysek de yaptık. Sizin yayınlarınızda ne anlattıysak; gençler dedik, kadınlar dedik, bilime güvenmek dedik, ölçme değerlendirme dedik, dijital demokratik katılım dedik, ön seçim dedik, yeni tüzük dedik, yeni program dedik, kadınlara alan dedik ve işte tüzüğümüzle birlikte kadın kotasını %50'ye, eşit temsile 3. kurultayda gelecek dedik. Ne dediysek yaptık."

"Diyorlar ki "Ya kurultayda ne oldu?" Kurultayda şu oldu; kurultaydan önce sevgili Muharrem İnce'nin bir lafı vardı. Kulağı tırmalıyor ama etkisi de fena bir laf. Ve buna da birçok kişi "doğru doğru doğru" diyordu. Diyordu ki "Atatürk kalkacak gelecek, bu delegeyle bu seçimi kazanamaz." Yani benim bu seçimi kazanamayacağımı, kendisinin de iki sefer bunu deneyip yapamadığını söyledi. Sonra da kutlama için aradığında da "Genel Başkanım kutluyorum, ben yapamadım sen yaptın" dedi bana yani." diyen Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Muharrem İnce'nin lafı: "Atatürk kalksa gelse bu delegeyle bu seçimi kazanamaz"dı. Öyle bir delege desteği vardı. Ne oldu? Ben hep şunu savundum sizin yayınlarınıza çıktığımda da, bütün yayınlarda da: Göreceksiniz delege ikna olacak. O delege nasıl ikna oldu? Dedim ki; komşusu ikna edecek, berberi ikna edecek, torunu ikna edecek, evden uğurlarken kızı ikna edecek. Ve kurultay salonunu hatırlıyorsunuz, yayındasınız o sırada... Bazı sloganlar zoraki atılır, büyümez salonlarda, meydanlarda; uğraşırsın uğraşırsın büyümez. Bazısı da böyle birden, hani saman alevinin yayılması gibi yayılır.

Ben o sırada, daha konuşmama da vakit var ama yavaş yavaş yaklaşıyor... Şöyle solda yukarıda bir yerden "Delege sokağın sesini dinle" diye bir slogan duydum. Fırr diye bütün salonu sardı ve gün boyu susmadı o slogan. Siz oradaydınız... Hep birlikte orada salondaki işte 8 bin kişi, 10 bin kişi delegeye "Delege sokağın sesini dinle" diye diye kendi sesini duyurdu.

Şimdi o delege, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi partinin genel başkanını seçimle değiştirebildi. Ve o değişimin sonucunda biz göreve geldik. O değişimde ne vadettiysek yaparak ve doğru bir yöntemle; hep anlattım, 255 bin anketle aday belirleyip 355 bin anketle adayları sahada takip ederek... O zamanlar dalga geçenler olmuştu "Yapay zekadan yararlanarak belli yöntemlerde, millet işte yapay zekanın adayları mı var?" Yok. Anketi dinliyor yapay zeka; eğer orada bir yalan, hile hurda varsa durduruyor anketi, onu söylemiştik o zaman.

Bütün olanaklardan... Partinin seçim müziği rastgele birine verilerek yaptırılmadı. Tarif edildi nasıl bir müzik istediğimiz. 18 firma geldi, konkur verdi. Onlara ilk önce brifing verildi, geldi konkur verdi. Seçici heyet 6'ya, 4'e indirdi. MYK'nın da katıldığı bir şekilde karar verildi. Aklınıza gelecek partinin reklam filmleri... Tamamı en profesyonel şekilde hazırlandı, hep izlediniz ve hep odak gruplar tarafından kararlaştırıldı. Yapılıp da yayınlanmayan filmimiz var. Bütün filmlere "Eğer yayınlarsak tam parasını, yayınlamazsak maliyetini veririz" dedik."

"AK PARTİ'NİN HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR ŞEY YAPTIK"

"AK Parti'nin hiç beklemediği bir şey yaptık." diyen CHP Lideri Özgür Özel şöyle konuştu:

"Nüfusun %65'ine, ekonominin %85'ine hizmet edecek şekilde seçimleri kazandık. Ve budur bizim esas işlediğimiz suç. Ve bu geceki seçim sonucunu kabul edemeyenlerle, yani "Tek adam rejimi değişmesin" diyen mutlak sultancılarla, partide yaptığımız değişimi hazmedemeyen mutlak butlancıların bir araya gelmesi sonucunda, aylarca yıllarca da devam eden bir sürecin sonucunda, dünya kadar iftirayla, dünya kadar yalancı tanıkla... Ve bir mahkeme kararı yok. Normalde ceza hukuk davasını beklemez, ama hukukun ceza davasını beklemesi lazım. Beklemeden, nasıl olduğunu bildiğimiz Adalet Bakanlığı yönetiminde, oradaki hakimlere, üç hakime nelerin söylendiğini ve bizzat Adalet Bakanı tarafından neyin söylendiğini de biliyorum. Yapılan bir işle Türkiye siyasetine görülmemiş —yani askeri darbe dönemlerinde herkese birden yapılıyor— ama seçici bir darbeyle geleceğin iktidarına, nasıl geçen sene 19 Mart günü geleceğin Cumhurbaşkanına darbe yapıldıysa, geleceğin iktidar partisine darbe yapıldı ve dört kurultayın mazbatasını almış Genel Başkan... Dört kurultayın mazbatasını almış Genel Başkanın mazbatalarına hiçbir şey olmadığı halde, bir mahkeme kararıyla bundan beş önceki kurultayda, 2020’de yapılan, maskelerle yaptığımız seyircisiz kurultayda seçilen Genel Başkana "Sen Genel Başkansın, bu kurultay ile ilgili bir karar verdik ve diğerlerini yok sayıyoruz" dediler."

"SUÇUMUZ İSRAİL VE ABD'NİN PLANINA KARŞI ÇIKMAK"

"Buradan bütün vatandaşlarımıza soruyorum; ben bu kurultayda Kemal Bey’le yarıştım, kazandım. Sonra bu kurultayların üçünde de geçerli oyların tamamını verdiler çünkü parti büyük saldırı altındaydı. Ama velev ki ben bu kurultayı kazandım ya... Bu kurultayı ya da bu kurultayı veya son kurultayı kaybetseydim, yerime yarışsaydık ve Bengü Hanım seçilmiş olsaydı; şu anda CHP’nin Genel Başkanı Bengü Hanım olsaydı, "mutlak butlan" kararıyla Kemal Bey’i göreve getirenler getirdiğinde, bu kurultayda olan neyse Bengü Hanım’ın suçu neydi? O dört sene sonra geldi ve Özgür Özel’i yendi.

Ne kadar büyük bir hukuksuzluğun, ne kadar büyük bir akıl tutulmasının ve ne kadar büyük bir hukuk tanımazlığın içinde olduğumuzu görmek açısından şunu bir hatırlamak lazım:

Benim suçum, ekibimizin suçu; seçim kazanmak, AK Parti’ye tehdit oluşturmak. Devamını söyleyeyim mi? Amerika’nın, İsrail’in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği o düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek."

"BUTLAN İKTİDARA DOKUNULMAZLIKLARI KALDIR MESAJI VERDİ"

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 CHP'li milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesindeki asıl amacın, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak olduğunu vurguladı.

Butlan yönetiminin CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın, kendisinin ihracına ilişkin değerlendirmenin daha sonra yapılacağına dair açıklamasıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Özgür Özel, kendisine yönelik halk desteğinin atanmış yönetimin de farkında olduğunu, bu yüzden kendisiyle ilgili bir adım atılmadığını belirtti.

CHP Lideri'nin butlanın ihraç hamlesiyle ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

"Bir kere şöyle bir şey var; toplumun gösterdiği dayanışmayı, sahiplenmeyi görüyorlar, onun toplumsal tepkisini şu anda göze alamamışlar. İnşallah bir süre sonra kendilerince toplum bizi sahiplenme noktasında onların beklediği gibi bir gevşeme olursa o zaman yapacaklar. Şimdi yapsalar hani toplumun bize verdiği desteğin zaten kendilerine de çok ciddi bir rahatsızlık yarattığı ortada onu yapıyorlar. Dünkü ihraçlar şundan dolayı; dünkü ihraçların iki yönü var: Bir tanesi bugün yapılacak Parti Meclisi'nden hemen önce Parti Meclisi'ndeki çoğunluğumuzu elimizden almaya çalışmak, birincisi bu.

Ama burada çok ayıplı bir durum var, affedemeyeceğim bir durum var o da şu; ihraçları anlatırken oradaki seçilmemiş sözcü, atanmış sözcü şöyle söylüyor: "Bu arkadaşlarımız" diyor dokuz kişi, "bunlar" diyor "yargının karşısına gidecekler, orada" diyor "yargılanacaklar, aklanırlarsa gelecekler." Ya düşünebiliyor musunuz siz ne zamandan beri kendi partinizin milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağını dilinizin altındaki bakla olarak söylüyorsunuz? Bu arkadaşlarımız milletvekili. AK Parti gelip bu arkadaşların dokunulmazlığını kaldırmayı göze alıp dillenemiyor çünkü partiye yapılanın açık bir siyasi saldırı altında olduğu ortada.

Ben şimdi herhangi bir dosyanın detayından girip size anlatsam, mesela Muhittin Böcek nasıl ifade vermiş, nasıl zorlanmış, ne yeminler etmiş, halen daha ne mesajlar yolluyor yanına avukatlar çağırıp... Ben ne kadar dikkatli bir üslup takip ediyorum Muhittin Böcek'e karşı çünkü o bizim ölmüş ferdimize iftira atmış durumda, daha büyüğünü yapamaz. Ama ben onun 21 tane hap içerken 105 gün boyunca entübe yatmış, çıkmış birisi olarak kendi kardeşi Şadi Bey'in cenazesini hep anlattığı kendi Şadi Bey'in eşine kadar benim gösterdiğim sevgiyi, saygıyı, sahiplenmeyi bilen biri olarak ben onun ne zorluklarla o iftiralara zorlandığını ve altının nasıl boş çıktığını ve buradakilerin nasıl çıldırdığını biliyorum.

Ama şimdi ya siz nasıl olur da, nasıl olur da yıllardır dünya kadar itirafçı gibi her bir tanesi şimdi teker teker teker dökülüyorlar, Ekrem Başkan'dan helallik istiyorlar, "savcı beni zorladı" diyorlar. Daha dün Pınar Türker'in itirafçı olması için ne zulümler gördüğünü ağlaya ağlaya izledi Türkiye. Siz böyle böyle ortaya çıkartılmış dosyaları sanki adil bir yargı varmış gibi görüp hem yargılanan arkadaşlarınız için arınma deyip onları partiden uzaklaştırmayı belediye başkanlarıyla ilgili düşünüyorlar.

Hem de ya milletvekili ki o milletvekillerinin her birisi bu partinin en popüler, en partiyi sırtında taşıyan arkadaşlarımızın arasındadır. Bu arkadaşlarımızı hem hukuksuz biçimde yani açıkça yazıyor Parti Meclisi milletvekilleri ancak ve ancak Parti Meclisi tarafından ihraç edilebilir. Parti Meclisi'nde çoğunlukları yok diye MYK'dan ihraç yapıyorlar. Yani mesela şey gibi bu yani... Öyle bir şey ki; mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mahkemede bolca yapıyorlar ama düşünün yani örneğin asliye hukuk mahkemesi ağır cezanın hakimini beğenmeyip "ben bu yargılamayı asliye ceza mahkemesinde yapacağım, ben beğenmedim burada yapacağım" demesi gibi bir iş.

Bir güvence var milletvekili için biri siyasi hesapla seni MYK'yı oluşturdu gücüyle atmasın, atamasın, en azından buna Parti Meclisi yani delegenin seçtiği Parti Meclisi karar versin denen bunu yapmayıp MYK'dan kendi kendilerine kendilerinden oluşturdukları MYK ile haksız hukuksuz şekilde hem atacaksın, bu kanun tanımazlığı yapacaksın yani olmayacak bir işe kalkışacaksın, hem de ondan sonra o arkadaşların şeyini söylerken yakında yargılanacaklar diyerek hükümete bu arkadaşların dokunulmazlığını kaldırın, biz de öyle istiyoruz mesajını vereceksin. Bu öyle böyle bir iş değil, bu öyle böyle bir iş birliği değil. Ve orada kim yapacak onu? Kim yapacak? Bu kadar dünya söz hukuksuzluğu yapan hakimlere, savcılara sen arkadaşlarını ittireceksin yargılansınlar diye yapacaksın. Belki onların da benzer zulümler görmesine, hapse atılmasına falan sebebiyet verecek bir şeyi açacaksın bir kapıyı, cehennemin kapaklarını kendi arkadaşların için sen açacaksın... Bir de utanmadan sıkılmadan çıkıp televizyonlara parti sözcüsü diye orada unvan kullanacaksın. Bir partinin sözcüsünün kim olacağına seçilmiş PM'si içinden MYK'sı seçilir, o MYK da Parti Meclisi'nde oylanır öyle karar verilir. Bugün mutlak butlan kararı parti tüzüğünü ortadan kaldırmamıştır. Parti tüzüğünde tedbir yoktur. MYK, PM'de güvenoyu almadan göreve başlayamaz. Bunu biz getirdik, bu demokratik çaba bizim taahhüdümüzdü değişimciler olarak. Ve ben bütün MYK'larımı PM'de onaylattıktan sonra göreve getirdim kendi taahhüdüm olarak. En son tüzüğe yazdık. Tüzük ayakta, tüzükte tedbir falan yok. Hukuksuz bir MYK oluşturmuş, hukuksuz bir şekilde çıkmış bir de utanmadan sıkılmadan rezalet bir şekilde kendi arkadaşlarını AK Parti yargısının kucağına atmanın teaser'ını veriyor veya toplumsal olarak böyle bir beklentiyi yaratacak ilk adımı atıyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun."

"HALK TV'NİN HEDEF GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'n Halk TV'yi hedef almasıyla ilgili soruya Özgür Özel, şöyle yanıt verdi:

"Halk TV tarihin doğru tarafında duruyor, demokrasinin tarafında duruyor. AK Parti ile birlikte girişilmiş olan bir darbeye sessiz kalmadı. Onun için Halk TV’ye... Ama yani Halk TV’ye bu kadar kötülük, geçmişte Halk TV’den bu kadar iyilik görmüş birisi tarafından böyle hedef gösterilmesi gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil."

Ayrıntılar geliyor...