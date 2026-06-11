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Halk TV Spor Marina Markova VakıfBank'tan izin isteyecek

Marina Markova VakıfBank'tan izin isteyecek

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank'ın sayı makinesi Marina Markova, kulübünden ağustos ayında izin isteyeceğini açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Marina Markova VakıfBank'tan izin isteyecek - Fotoğraf: 1
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Geçen sezonu 3 kupayla kapatan VakıfBank'ın sayı makinesi Marina Markova, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Marina Markova VakıfBank'tan izin isteyecek - Fotoğraf: 2
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VakıfBank'la olan sözleşmesinin uzatıldığını belirten Markova, "İlk sözleşmem 3 yıllıktı. Önümüzdeki sezon da bu ilk sözleşmemin içerisinde. Şimdi bunun üzerine 2 yıl daha ekledik. Yani sözleşmem 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmış oldu" dedi.

Marina Markova VakıfBank'tan izin isteyecek - Fotoğraf: 3
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Rus yıldız, "Beni transfer ettiklerinde ben Muratpaşa'dan gelen genç bir oyuncuydum. Şimdi ise en son hep birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Bu nedenle sözleşme şartları doğal olarak iyileşti. Evim de değişti, daha iyi bir daireye taşındım" diye konuştu.

Marina Markova VakıfBank'tan izin isteyecek - Fotoğraf: 4
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Marina, Rus gazetecinin "Rusya Milli Takımı'nın ağustos ayında toplanmayı planladığını biliyoruz. Ayrıca senin temsilcilerine Türkiye Milli Takımı'ndan da bir teklif geldiğini biliyoruz. Açıkçası biraz endişeleniyoruz" sözleri üzerine "Hayır, hiç endişelenmenize gerek yok. Milli takım kampımıza katılacağım" karşılığını verdi.

Marina Markova VakıfBank'tan izin isteyecek - Fotoğraf: 5
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"Henüz ortada resmi bir FIVB turnuvası da yokken kulübün kampa katılmana izin verecek mi?" sorusunu da Marina şöyle yanıtladı:

Marina Markova VakıfBank'tan izin isteyecek - Fotoğraf: 6
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"Evet, öyle düşünüyorum. Sonuçta resmi maçlar olmasa bile milli takım kampında bulunmanın ve birlikte çalışmanın her zaman avantajları var. Vakıfbank da benim bu durumumu çok iyi anlıyor. Bu yüzden bu konuda hiçbir problem yaşanacağını düşünmüyorum."

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