Marina Markova VakıfBank'tan izin isteyecek

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Rus yıldız, "Beni transfer ettiklerinde ben Muratpaşa'dan gelen genç bir oyuncuydum. Şimdi ise en son hep birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Bu nedenle sözleşme şartları doğal olarak iyileşti. Evim de değişti, daha iyi bir daireye taşındım" diye konuştu.