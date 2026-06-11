İBB davasında 49. gün! Sanık savunmaları sürüyor

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 110 kişinin tutuklu yargılandığı İBB davasında 49. duruşması başlayacak.

İBB davasında dün görülen 48. duruşmada tutuklu eski Kültür A.Ş. İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve iş insanı Mustafa Nihat Sütlaş savunma yaptı. Mahkeme heyeti 18 haziran tarihinde tutukluk incelemesi yapacak.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay İBB davasının 49. duruşmasında yaşananları anbean aktaracak...