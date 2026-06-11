Son Dakika | Özgür Özel'in ekibinden 28 vekil PM'den istifa etti! Olağanüstü Kurultay hamlesi

CHP’de butlan yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç süreci başlatmasının ardından CHP Lideri Özgür Özel cephesinden kritik hamle geldi. Özel’e yakın Parti Meclisi üyeleri istifa etti. Parti tüzüğüne göre; bu adımla Parti Meclisi’nin üye sayısı kritik eşiğin altına düştü ve 45 gün içinde kurultay yolu açıldı.

CHP’de “mutlak butlan” kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti. Böylece Parti Meclisi’ndeki üye sayısı 40’ın altına indi.

Özgür Özel ekibinden yapılan açıklamada, bu gelişmeyle birlikte Parti Meclisi’nin ve Parti Meclisi içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu’nun düştüğü belirtildi.

Tüzüğe göre işletilirse de kurultayda yalnızca Parti Meclisi seçimi yapılacak. Bu madde, genel başkanlık seçimini öngörmüyor.

Böylece Özgür Özel ekibi, hem butlan yönetiminin ihraç hamlesine karşılık vermeyi hem de Parti Meclisi üzerinden olağanüstü kurultay sürecini başlatmayı hedefliyor.

CHP Lideri Özgür Özel'in ekibinden şu açıklama yapıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde “mutlak butlan” kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti. Böylece, Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur. CHP Tüzüğü - Madde 24/3: “Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.”"

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

CHP tüzüğünün 24’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası, Parti Meclisi’ndeki üye sayısının üçte ikinin altına düşmesi halinde kurultay sürecinin işletilmesini öngörüyor.

Söz konusu maddeye göre, Parti Meclisi’nde boşalan üyelikler önce yedek üyelerle dolduruluyor. Ancak tüm yedekler çağrıldıktan sonra üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin altına düşerse genel başkan 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırmak zorunda kalıyor.

CHP’de Parti Meclisi’nin üye tam sayısı 60 olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kritik eşik 40 üye olarak hesaplanıyor. Yapılan istifalarla bu sayının altına düşüldüğü belirtildi.

Özel ekibinin hamlesi, CHP tüzüğünün 24/3 maddesine dayandırıldı. Bu madde kapsamında gidilecek kurultayda genel başkanlık seçimi değil, Parti Meclisi seçimi yapılması öngörülüyor.

Böylece Özgür Özel cephesi, butlan yönetiminin ihraç hamlesine karşı Parti Meclisi üzerinden olağanüstü kurultay sürecini başlatmış oldu.