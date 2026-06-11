Kılıçdaroğlu'na peş peşe yasaklar! Sanatçılardan sonra akademisyenler ve aydınlar da kapıyı kapattı

Dün peş peşe açıklama yapan 7 sanatçı, mutlak butlan ile CHP'nin başına getirilen Kemal

Kılıçdaroğlu'nun eserlerini kullanmasını yasaklamıştı. O açıklamaların ardından butlan yönetimine yasakların ardı arkası kesilmedi.

Bu kez sadece sanatçılardan değil, akademisyenler ve aydınlardan da butlan yönetimine yasak geldi.

İnsan hakları savunucusu ve akademisyen Bülent Şık, çalışma ekonomisti Prof. Dr. Aziz Çelik, şarkıcı Can Kazaz, toplumbilimci ve araştırmacı Cemil Kılıç ve iktisatçı Uğur Emek gibi çok sayıda isim butlan yönetimine kapılarını kapattı.

BÜLENT ŞIK "İZNİM YOKTUR" DEDİ

Araştırmalarının butlan yönetimi tarafından kullanılmasını yasakladığını açıklayan Bülent Şık, "Yazılarım ve çalışmalarım kamuya aittir. İsteyen herkes kullanabilir. Ancak butlanla CHP genel merkezinde görevlendirilenlerin ve onları destekleyenlerin herhangi bir araştırmamı, makalemi, yazımı veya bana ait bir veriyi-bilgiyi kullanmasına ve paylaşmasına iznim yoktur." ifadelerini kullandı.

BİR YASAK DA AZİZ ÇELİK'TEN

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Aziz Çelik de çalışmalarının kullanılmasını yasakladı:

"Bir sosyal bilimci olarak yazılarım ve çalışmalarım kamuya aittir. İsteyen herkes kullanabilir, dağıtabilir. Ancak butlanla CHP genel merkezinde görevlendirilenlerin ve onları destekleyenlerin herhangi araştırmamı, çalışmamı, makalemi, yazımı veya bana ait bir veriyi-bilgiyi kullanmasına, yeniden yayımlamasına ve paylaşmasına iznim yoktur."

"BÜYÜK TÜRK ULUSUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Toplumbilimci ve araştırmacı Cemil Çelik ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için takipçilerinden özür diledi:

"Özür diliyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde ve seçimlerde Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim, oy verme çağrısında bulunduğum için bütün takipçilerimden ve büyük Türk ulusundan özür diliyorum. Kamuoyuna saygılarımla duyururum."

"'BUTLANCILAR ESERLERİMİ KULLANAMAZ' ÇIKIŞI ÇOK ÖNEMLİ"

"Sanatçıların, yazarların, akademisyenlerin 'Butlancılar eserlerimi kullanamaz' çıkışı çok önemli" diyen gazeteci Ünsal Ünlü ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu ve ekibinin 'ademe mahkum edilmesi' yani hiçleştirilip yalnız bırakılması tam da toplumun 'Hukuk kuralları uygulanmıyor, ben ne yapabilirim?' sorusunun yanıtı çünkü..."

"TAMAMINI ÖZGÜR ÖZEL’İN KAMPANYALARINA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Şarkıcı Can Kazaz ise müziklerinin Kılıçdaroğlu tarafından kullanılması durumunda telif davasından elde edeceği geliri Özgür Özel’in kampanyalarına bağışlayacağını açıkladı:

"Ben müziklerimin Kılıçdaroğlu ve ekibinin kampanyalarında kullanmasına şu an bir şey demeyeceğim. Ama sonra telif davasıyla alacağım yaptırımlı bedelin tamamını Özgür Özel’in kampanyalarına bağışlayacağım. Hadi bakalım yargı yolu hukuk devleti."

"ESERLERİMİ KULLANMASINA İZİN VERMEDİĞİMİ PAYLAŞMAK İSTERİM"

Besteci Erdal Güney de yaptığı açıklamada "Mahkemenin vermiş olduğu butlan kararıyla yönetime gelenlerin herhangi bir şekilde eserlerimi kullanmasına izin vermediğimi paylaşmak isterim…" ifadelerini kullandı.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURMAK ADINA YAZIYORUM"

İktisatçı Uğur Emek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: