Nasreddin Hoca'nın mayası tuttu: 20 yıldır kuruyan göl metrelerce yükseldi
Kuraklık nedeniyle çorak araziye dönen Akşehir Gölü'nde su derinliği yer yer 1 metreye ulaştı. Bölge halkı ve doğaseverler, göldeki son durumu gözetleme kulesinden sevinçle izliyor.
Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde yer alan 350 kilometrekarelik Akşehir Gölü, uzun süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başladı. Konya genelinde bu sezon mevsim normallerinin iki katına çıkan yağışlar ve Sultan Dağları'ndan gelen kar suları, gölü haritadan silinme noktasından döndürdü.
Göl yüzeyinin dörtte biri suyla kaplandı, derinlik yer yer 1 metreye ulaştı. Kuraklık döneminde enduro sporcularının motosikletleriyle yakadan yakaya geçtiği, terk edilmiş balıkçı teknelerinin simge haline geldiği göl, eski görünümüne kavuşmaya başladı.
Nasreddin Hoca'nın ünlü "Ya tutarsa" fıkrasında yoğurt yapmak için göle maya çaldığı rivayet edilen Akşehir Gölü, kültürel hafızadaki yeri kadar doğal önemiyle de bölge için büyük anlam taşıyor.
Suyun geri dönmesiyle birlikte bölgenin biyoçeşitliliği de harekete geçti. Uzun süredir bu civarda görülmeyen yaban kazları ve endemik kuş türleri yuvalarına dönmeye başladı.
Göle kıyısı bulunan Gölçayır Mahallesi'nin eski belediye başkanı Hüseyin Cavit Kılınç, gölün son 20 yılın en iyi seviyesine ulaştığını vurguladı. "2000'lerin başında burası çevre köylerin geçimini sağlıyordu. 20 yıldır böyle dolmamıştı. Bu yıl inşallah kaybolmayacak suyla doldu" dedi.
Gölçayır'da yaşayan 66 yaşındaki Şenol Çelik de suyun geri dönmesinin tüm mahalle sakinlerini sevindirdiğini söyledi. "Gölümüz canlanmaya başladı, su seviyesi 1-2 metreye yükseldi. Bu manzaraya hasrettik" diye konuştu.
Gurbetçi Ali Özgül, gelişmeleri yerinde görmek için Akşehir'e geldi. 1978'deki ziyaretini hatırlatan Özgül, "O zamanlar 4-5 metre su vardı. Şimdi yeniden canlandı, çok güzel oldu" ifadesini kullandı.
Bölge halkı ve doğaseverler, göldeki değişimi gözetleme kulesinden yakından izliyor. Yağışların sürmesi durumunda su seviyesinin daha da yükseleceği, gölün eski canlılığına döneceği umut ediliyor. (AA)