TRT milli takımın Dünya Kupası maçları öncesi çıldırttı: Tepki yağdı
A Milli Takım'ın da mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası maçları öncesi TRT'ye tepki yağdı.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Milyonların heyecan içinde beklediği şampiyonada 48 takımın mücadelesi yarın başlayacak.
11 Haziran'da (Yarın) oynanacak ilk maç A Grubu'nda Meksika ile Güney Afrika'yı karşı karşıya getirecek. TSİ 22.00'deki maçla birlikte dünyada futbol çılgınlığı da başlayacak.
Maçları TRT canlı olarak yayınlayacak. D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız ise ilk maçını 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile yapacak.
Milliler grupta 2. maçını 20 Haziran'da saat 06.00'da Paraguay'la, 3. ve son maçını ise 26 Haziran'da saat 05.00'de ABD ile oynayacak.
Millilerin maçlarını da yayınlayacak olan TRT'ye Dünya Kupası öncesi tepki yağdı. TRT, 2018'deki Dünya Kupası öncesi tüm maçları 4K kalitesiyle yayınlayacağını duyurmuştu.
Ancak bu kez böyle bir duyuru yapılmadı. Üstelik, yayın akışı kaldırılan 4K'nın 2026 Dünya Kupası'nda da kullanılmayacağı ileri sürüldü.
Maçları heyecan içinde bekleyen futbolseverler TRT'ye büyük tepki gösterdi. Sosyal medya adeta mesaj yağmuruna tutuldu. Yapılan paylaşımlarda eleştirilerin yanı sıra TRT'ye 4K yayını için çağrı da yapıldı.