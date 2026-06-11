6 bin liraya makarna yedi diye mekana gitmişti: Aziz Yıldırım'dan kızı Yaz'a 2 milyarlık yüzen saray

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kolay kolay yanından ayırmadığı 13 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım'ın üzerine titriyor.

Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım'ın bir lokantada yediği makarna için 6 bin lira hesap vermesi üzerine mekana gitmişti. Bu fiyatın nedenini soran Yıldırım, anlatılınca mekan sahibine hak vermişti.

50.2 METRELİK YÜZEN SARAY

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın adını verdiği "Yüzen Saray" mega yat denize indirildi.

Haber Denizde'nin haberine göre; Aziz Yıldırım için inşa edilen ve kızı Yaz’ın adı verilen, “Queen Yaz” adlı 50.2 metrelik süper yat suya indirildi.



Yatın yapıldığı Dearsan Tersanesi CEO’su Murat Gordi ise, “Dearsan Tersanesi’nde, yenilikçilik ve sanatçılığı bünyesinde barındıran yatlar inşa etmekten büyük gurur duyuyoruz. Queen Yaz, ekibimizin tutkusunun ve uzmanlığının bir kanıtıdır ve bu olağanüstü yatı hayata geçirmek için Red Yacht Design ve Milimetriq ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.



Mega yatın özellikleri şöyle:

50.2 metre uzunluk ve 499 GT iç hacim.

Çelik gövde ve alüminyum üst bina kombinasyonu. Bu kombinasyon, okyanus aşırı seyahatler için en sağlam ve maliyetli üretim yöntemi olarak kabul ediliyor.

Her ikisi de açık havada dinlenmeye olanak tanıyan bulunan geniş bir pruva salonu.

Kıç tarafta büyük salon. Yatın değerinin yaklaşık 2 milyar lira olduğu ileri sürülüyor.