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Son Dakika | Adana'da deprem

Son dakika haberi... Adana'nın Feke ilçesinde saat 18:43'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Adana'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre,18.43 sıralarında Adana'nın Feke ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada, depremin 13.88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın depremle ilgili paylaştığı veriler şu şekilde:

  • Büyüklük:3.9 (Ml)
  • Yer:Feke (Adana)
  • Tarih:2026-06-10
  • Saat:18:43:13 TSİ
  • Enlem:37.81 N
  • Boylam:36.08417 E
  • Derinlik:13.88 km

Öte yandan depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun ortaya çıkmadığı belirtildi.

Son Dakika | Adana'da deprem - Resim : 1

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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