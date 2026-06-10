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Halk TV Siyaset Son Dakika | 'Butlan'ın tüzüğe aykırı ihraç talebine seçilmiş CHP yönetiminden karşı hamle

Son Dakika | 'Butlan'ın tüzüğe aykırı ihraç talebine seçilmiş CHP yönetiminden karşı hamle

Son dakika haberi... CHP'nin seçilmiş parti sözcüsü Zeynel Emre, mutlak butlan yönetiminin 9 CHP'li vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesine tepki gösterdi. Emre, talebin parti tüzüğüne aykırı olduğunu vurguladı.

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Son Dakika | 'Butlan'ın tüzüğe aykırı ihraç talebine seçilmiş CHP yönetiminden karşı hamle
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Seçilmiş CHP Sözcüsü Zeynel Emre; "butlan" Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, MYK kararıyla 9 CHP milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesine tepki gösterdi.

TBMM'de açıklamalarda bulunan Emre, söz konusu talebin parti tüzüğüne aykırı olduğunu vurguladı.

Emre; disipline sevk edilenlerden Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Özgür Karabat'ın PM üyesi olduğunu belirterek ihraç hamlesinin yarınki PM toplantısı öncesinde yapılmasına dikkat çekti.

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'BUTLAN'IN İHRAÇ TALEBİ YARGIYA TAŞINACAK

Zeynel Emre, butlan yönetimin talebine ilişkin yarın sabah asli hukuk mahkemesine başvuru yapacaklarını ve TBMM Başkanlığına yazı göndereceklerini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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