Son Dakika | 'Butlan'ın tüzüğe aykırı ihraç talebine seçilmiş CHP yönetiminden karşı hamle
Son dakika haberi... CHP'nin seçilmiş parti sözcüsü Zeynel Emre, mutlak butlan yönetiminin 9 CHP'li vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesine tepki gösterdi. Emre, talebin parti tüzüğüne aykırı olduğunu vurguladı.
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Seçilmiş CHP Sözcüsü Zeynel Emre; "butlan" Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, MYK kararıyla 9 CHP milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesine tepki gösterdi.
TBMM'de açıklamalarda bulunan Emre, söz konusu talebin parti tüzüğüne aykırı olduğunu vurguladı.
Emre; disipline sevk edilenlerden Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Özgür Karabat'ın PM üyesi olduğunu belirterek ihraç hamlesinin yarınki PM toplantısı öncesinde yapılmasına dikkat çekti.
'BUTLAN'IN İHRAÇ TALEBİ YARGIYA TAŞINACAK
Zeynel Emre, butlan yönetimin talebine ilişkin yarın sabah asli hukuk mahkemesine başvuru yapacaklarını ve TBMM Başkanlığına yazı göndereceklerini açıkladı.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi