FIFA'nın Fenerbahçe'ye ödeyeceği para belli oldu

Fenerbahçe, Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda adeta para basacak. Sarı-lacivertliler, dev turnuvaya gönderdiği 11 yıldız isim sayesinde FIFA'nın "Kulüp Yardımları Programı" kapsamından büyük bir maddi kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

11 YILDIZ İLE MİLYON DOLARLIK BEKLENTİ

Türkiye A Milli Takımı forması giyecek Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra; Ederson (Brezilya), Nelson Semedo (Portekiz), N’Golo Kanté (Fransa) ve Edson Alvarez (Meksika) gibi dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Fenerbahçe, turnuvanın daha grup aşamasından bile milyonlarca doları kasasına koyacak.

FIFA'DAN GÜNLÜK 5 BİN DOLAR ÖDEME

FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için güncellediği kurallara göre, futbolcuların milli takım kampına katıldığı günden turnuvaya veda ettikleri güne kadar kulüplere oyuncu başına günlük 5.000 Dolar ödeniyor. Hazırlık süreciyle birlikte yaklaşık 27 gün sürecek olan grup aşaması baz alındığında, sarı-lacivertlilerin kasasına toplam 1 milyon 485 bin Dolar girmesi öngörülüyor.

GELİR DAHA DA ARTABİLİR

Bu hesaplama yalnızca grup aşaması için geçerli. Yıldız futbolcuların milli takımları turnuvada tur atlayıp ilerledikçe Fenerbahçe'nin günlük geliri de katlanarak artmaya devam edecek. Ayrıca oyuncuların geçmiş transfer durumlarına göre FIFA'nın uyguladığı "son 2 yıl" kuralı gereği ufak paylaşımlar olabilecek olsa da, eleme maçlarından alınacak ek primlerle birlikte toplam kazancın daha da büyümesi bekleniyor.