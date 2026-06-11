Kimse onları durduramıyor: Karlar eriyince 80 tanesi birden zirveye koştu
Kayseri'de Erciyes'in yaylalarında kışı meralarda geçiren yılkı atları, karların erimesiyle birlikte 2 bin 500 rakımlı zirvelere çıkmaya başladı. Sürüdeki at sayısı bu yıl 80'e ulaştı.
Kayseri'de İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'in eteklerindeki yaylalarda yaşayan yılkı atları, baharın gelmesiyle birlikte yeniden zirvelere doğru yola çıktı.
Kışın sert geçmesi nedeniyle daha alçak meralara inen atlar, karların erimesi ve havaların ısınmasıyla yaklaşık 2 bin 500 rakımlı yaşam alanlarına geri döndü.
Kar ve yeşilliğin bir arada göründüğü yaylalarda sürüler özgürce dolaşıyor. Taylarıyla birlikte hareket eden atlar drone ile havadan görüntülendi.
Erciyes Sarıgöl Yaylası Yılkı Atları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Muhammed Koçak, derneğin 2021 yılında yılkı atlarını korumak amacıyla kurulduğunu belirtti.
Koçak bu yıl yağışların bol olması sayesinde Erciyes yaylalarında yeşilliğin oldukça bereketli olduğunu ifade etti.
Atlar için baharın yeni başladığını söyleyen Koçak, karlar eridikçe sürülerin daha yükseğe tırmandığını anlattı.
Koçak sürüdeki at sayısının 80'e ulaştığını ve bu sezon 20 yeni tayın dünyaya geldiğini aktardı. "Doğumlarla beraber bu yıl muhtemelen 80'i geçecek" dedi.
"Yılkı atlarını bir yerde durduramayız. Karlar eridikçe yukarıya çıkıyorlar" diyen Koçak, bu sezonun bereketli geçtiğini vurguladı.
"Yılkı atlarını bir yerde durduramayız. Karlar eridikçe yukarıya çıkıyorlar" diyen Koçak, bu sezonun bereketli geçtiğini vurguladı. (AA)