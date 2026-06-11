Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kimse onları durduramıyor: Karlar eriyince 80 tanesi birden zirveye koştu

Kimse onları durduramıyor: Karlar eriyince 80 tanesi birden zirveye koştu

Kayseri'de Erciyes'in yaylalarında kışı meralarda geçiren yılkı atları, karların erimesiyle birlikte 2 bin 500 rakımlı zirvelere çıkmaya başladı. Sürüdeki at sayısı bu yıl 80'e ulaştı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kimse onları durduramıyor: Karlar eriyince 80 tanesi birden zirveye koştu - Fotoğraf: 1
1 9

Kayseri'de İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'in eteklerindeki yaylalarda yaşayan yılkı atları, baharın gelmesiyle birlikte yeniden zirvelere doğru yola çıktı.

Kimse onları durduramıyor: Karlar eriyince 80 tanesi birden zirveye koştu - Fotoğraf: 2
2 9

Kışın sert geçmesi nedeniyle daha alçak meralara inen atlar, karların erimesi ve havaların ısınmasıyla yaklaşık 2 bin 500 rakımlı yaşam alanlarına geri döndü.

Kimse onları durduramıyor: Karlar eriyince 80 tanesi birden zirveye koştu - Fotoğraf: 3
3 9

Kar ve yeşilliğin bir arada göründüğü yaylalarda sürüler özgürce dolaşıyor. Taylarıyla birlikte hareket eden atlar drone ile havadan görüntülendi.

Kimse onları durduramıyor: Karlar eriyince 80 tanesi birden zirveye koştu - Fotoğraf: 4
4 9

Erciyes Sarıgöl Yaylası Yılkı Atları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Muhammed Koçak, derneğin 2021 yılında yılkı atlarını korumak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Kimse onları durduramıyor: Karlar eriyince 80 tanesi birden zirveye koştu - Fotoğraf: 5
5 9

Koçak bu yıl yağışların bol olması sayesinde Erciyes yaylalarında yeşilliğin oldukça bereketli olduğunu ifade etti.

Kimse onları durduramıyor: Karlar eriyince 80 tanesi birden zirveye koştu - Fotoğraf: 6
6 9

Atlar için baharın yeni başladığını söyleyen Koçak, karlar eridikçe sürülerin daha yükseğe tırmandığını anlattı.

Kimse onları durduramıyor: Karlar eriyince 80 tanesi birden zirveye koştu - Fotoğraf: 7
7 9

Koçak sürüdeki at sayısının 80'e ulaştığını ve bu sezon 20 yeni tayın dünyaya geldiğini aktardı. "Doğumlarla beraber bu yıl muhtemelen 80'i geçecek" dedi.

Kimse onları durduramıyor: Karlar eriyince 80 tanesi birden zirveye koştu - Fotoğraf: 8
8 9

"Yılkı atlarını bir yerde durduramayız. Karlar eridikçe yukarıya çıkıyorlar" diyen Koçak, bu sezonun bereketli geçtiğini vurguladı.

Kimse onları durduramıyor: Karlar eriyince 80 tanesi birden zirveye koştu - Fotoğraf: 9
9 9

"Yılkı atlarını bir yerde durduramayız. Karlar eridikçe yukarıya çıkıyorlar" diyen Koçak, bu sezonun bereketli geçtiğini vurguladı. (AA)

Kayseri Hayvan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro