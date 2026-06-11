Her saksıya yumurta kabuğu atanlar yandı!
Saksılara yumurta kabuğu karıştırmak yaygın bir alışkanlık olsa da bilinçsiz kullanım fayda yerine zarar veriyor. Peki yumurta kabuğu hangi bitkilere iyi gelirken, hangisine zarar veriyor? Doğruları ve yanlışları sizin için derledik...
Yumurta kabuklarını kırıp saksıya ya da tarlaya karıştırmak neredeyse herkesin bildiği bir yöntem. Evde çiçek bakanından hobi bahçecisine, balkon domatesçisinden amatör çiftçiye kadar pek çok kişi bu alışkanlığı sürdürüyor. Ancak kabuğun hangi bitkiye iyi gelip hangisine zarar verdiğini bilen çok az. Yumurta kabuğundaki kalsiyum, maalesef her bitkiye iyi gelmiyor.
Yumurta kabuklarındna beklenilen etkiyi almak için kabukları önce yıkayıp iç zarından arındırmak, ardından kurutup iyice ezmek gerekiyor. Toz haline getirilmeyen kabuk toprakta uzun süre bütün kalıyor ve kalsiyum bitkiye ulaşamıyor. Elde ya da havanda ezip toprağa un kıvamında karıştırmak emilimi çok daha hızlı ve etkili kılıyor.
Domates, biber gibi patlıcangiller ailesi kalsiyuma en çok muhtaç bitkiler arasında.
Topraktaki kalsiyum eksikliği bu sebzelerde çiçek ucu çürüklüğüne yol açarak meyveyi yenilemez hale getiriyor.
Domates, biber, patlıcan gibi bitkilere yumurta kabuğuyla kalsiyum desteği verildiğinde bu kalsiyumun bitkiye ulaşabilmesi için bol bol sulamak gerekiyor.
Kabakgiller ailesi de ağır kalsiyum tüketen bitkiler arasında yer alıyor. Karpuz, balkabağı, kabak ve salatalığın sağlıklı hücre ve kabuk gelişimi için yeterli kalsiyum alması gerekiyor. Bu gruptaki bitkiler de eksiklikte çiçek ucu çürüklüğüne yatkın.
Patates ve yaban mersini asitli toprak seviyor. Fazla kalsiyum toprağın pH değerini yükselterek bu bitkilerin besin emilimini düşürüyor ve verimi azaltıyor.
Kabuk yerine bütün yumurtayı toprağa gömenler ise yandı. Çürüyen yumurta dayanılmaz koku yayıyor, toprağa zararlı bakteri bulaştırarak kök çürümesine neden olabiliyor. Üstelik fare gibi istenmeyen hayvanları bahçeye çekiyor. Bütün kabuğun parçalanması da çok uzun sürdüğü için kalsiyum katkısı amacına ulaşmıyor.