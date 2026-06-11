Her saksıya yumurta kabuğu atanlar yandı!

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Yumurta kabuklarını kırıp saksıya ya da tarlaya karıştırmak neredeyse herkesin bildiği bir yöntem. Evde çiçek bakanından hobi bahçecisine, balkon domatesçisinden amatör çiftçiye kadar pek çok kişi bu alışkanlığı sürdürüyor. Ancak kabuğun hangi bitkiye iyi gelip hangisine zarar verdiğini bilen çok az. Yumurta kabuğundaki kalsiyum, maalesef her bitkiye iyi gelmiyor.