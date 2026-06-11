Japonlar, trafiği %67 azaltmanın yolunu buldu! Yöntem çok şaşırtıcı!

Yollardaki trafik sıkışıklığı, her gün binlerce sürücü için "baş belası"dır çünkü yolda geçirdikleri kullanılmayan zamanı artırır ve genel yaşam standartlarını düşürür.

Dünyanın birçok ülkesindeki büyük şehir merkezlerinin yollarında araç kullanan sürücüler de aynı sorunla karşı karşıya kalıyor ancak bu sorunu etkili bir şekilde çözebilenlerin sayısı az. Bunlardan biri de Japonya ; çok önemli bir başarıya imza attı: Sadece LED ışıklar kullanarak karayollarındaki trafik yoğunluğunu azaltmayı başardı.

ASFALT DÖKMEK YERİNE PSİKOLOJİ KULLANDILAR:

Daha açık ifadeyle, yetkili merciler ülkenin ana otoyollarının trafik şeritlerinin sağ ve sol taraflarına LED ışıklar yerleştirdi. Yol ağındaki trafik yoğunluğuna bağlı olarak ışıklar yanıp sönerek bazen sürücüleri yavaşlamaları konusunda uyarıyor, bazen de hızlanmaları için teşvik ediyor.

Sistem, otoyol boyunca her sekiz metrede bir yerleştirilmiş küçük ışık sinyallerine dayanmaktadır. Işıklar belirli bir hızda yanıp sönerek parlak bir ileri hareket yanılsaması yaratır.

Bu sayede, sürücüleri bilinçaltında daha hızlı ivmelenmeye ve trafik akışını daha yakından takip etmeye teşvik ederek araçlar arasındaki gereksiz mesafeleri azaltırlar. Aslında, bu yenilikçi yöntem, ülkedeki ana otoyollardaki trafik yoğunluğunu %67'ye kadar azaltmayı başarmıştır.

Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesinde trafik araştırmacısı olan Victor Knoop , trafik ışıklarının yolun tamamına yerleştirilmesine gerek olmadığını, bunun yerine dar noktalar ve yoğun kavşaklar gibi trafik sorunlarının sıklıkla gözlemlendiği yerlere yerleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Japon yaklaşımının ilginç yanı, yeni şeritlerin inşasını veya büyük yol çalışmaları yatırımlarını gerektirmemesidir. Bunun yerine, trafiğin daha sorunsuz akmasını sağlamak için insan davranışından ve sürüş psikolojisinden yararlanır.

Uzmanlar, bu tür çözümlerin, özellikle yol ağının genişletilmesinin zor veya pahalı olduğu yerlerde, trafik sıkışıklığını azaltmak için ekonomik bir alternatif olabileceğine inanıyor.