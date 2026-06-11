Halk TV ekibine de soru soran gazeteciye de tahammül yok! Butlan ekibi gazetecileri de hedef aldı

22 Mayıs günü mahkeme kararı ile iptal edilen 38'inci CHP Olağan Kurultayı hala tartışılırken CHP tabanı yeniden kurultay talebinde bulunuyor. Ancak mutlak butlan ekibinin ilk hamlesi gazetecilere yönelik oldu.

HALK TV'NİN YAYIN YAPMASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR

Salı günü CHP Genel Merkezi önünde canlı yayın bağlantısı için hazır bulunan Halk TV muhabiri Dilan Altürk'ün yayın yapmasına engel olunmaya çalışıldı.

Altürk, bağlantı için hazırlanırken Genel Merkez'den çıkan birkaç kişi "Doğru haber yapacaksınız. Burada haber yapmayacaksınız" diyerek sözlü tacize maruz kaldı. Altürk'ün ısrarla "Haber yapıyorum, işimizi yapıyoruz" demesine rağmen ekip kamera açısında çıkmadan tacizlerine devam ettiler.

YILDIZ YAZICIOĞLU'NA LAF ATTI AMA CEVAP VEREMEDİ

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, mutlak butlan sonrası Parti Sözcülüğü görevine getirilen Müslim Sarı'nın basın toplantısına katıldı. Yazıcıoğlu, Genel Merkez'de düzenlenen toplantıda Sarı'ya birkaç soru sordu. Yazıcıoğlu'nun "Tüzük olarak referans aldığınız 2025 tüzüğü mü yoksa 2018 mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime gidip gitmeyeceği konusunda atadığınız yeni YSK temsilcisi aracılığıyla bir sorgulamanız, başvurunuz var mı? Şu an Cumhuriyet Halk Partisi fiilen ikili bir yapıda. Bunu ihraçlarla önlemek doğru bir yol haritası mı?" sorularını yöneltti.

Basın toplantısının ardından Sarı'nın danışmanı olarak belirtilen kişinin "Sarı zarfları alıyor, tabii böyle sorular sorar" diyerek gazeteci Yazıcıoğlu'nu hedef aldığı belirtildi.

Yazıcıoğlu ve gazeteciler de duruma hemen karşılık verdi. Yazıcıoğlu, "Çıkıp açıklayın kim alıyorsa biz de bilelim" derken salondaki diğer gazeteciler de "Bir gazeteciye para aldı, demek ne demek?! Hepimiz birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz, sizi tanımıyoruz. Burası CHP mi başka bir yer mi?" şeklinde tepki gösterdiler.

CHP'nin İletişim Koordinatörlüğüne atanan Ali Haydar Fırat ise sosyal medyadan yaşananları kabul etmedikleri "Bugün parti sözcümüz sayın Müslim Sarı gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında gazetecilerle sohbet ederken orada bulunan bir kişi tarafından gazeteci arkadaşlarımıza yönelik asla kabul etmeyeceğimiz bir ithamda bulunmuştur. Yaşanan olaydan dolayı son derece üzgün olduğumuzu, söz konusu kişinin herhangi bir danışmanlık görevi bulunmadığını ve kendisiyle ilgili gerekli adımları atacağımızı basın emekçilerinin ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" sözleri ile dile getirdi.