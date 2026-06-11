Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4!
Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu bir kez daha veda etti. Bu 4. oldu.
Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, VakıfBank'a veda etti. Derya, daha önce de 3 kez VakıfBank'ta oynayıp ayrılmıştı. Bu 4. oldu.
14 yaşındayken VakıfBank'ın altyapısında başlayan 25 yaşındaki Derya, U16 ve VakıfBank II takımlarında oynadıktan sonra 1 sezon Bahçelievler'de forma giydi.
Derya Cebecioğlu, 2018-2019 sezonunda yine VakıfBank'taydı, 1 sezon oynadı ve ayrıldı.
2019-2020 sezonunda Yeşilyurt Spor Kulübü'nün formasını giyen Derya, 1 sezon daha kaldıktan sonra tekrar VakıfBank'a döndü.
Derya Cebecioğlu 2023-2024 sezonunu ise Japonya'nın KUROBE Aqua Fairies takımında geçirdi.
2023-2024 sezonunda yine VakıfBank'a döndü. Bu kez 2 sezon oynadı.
Şimdi yine ayrıldı Derya. VakıfBank Kulübü Derya ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Açıklama şöyle: "Sezonu Avrupa, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olarak tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda altyapısından yetişen Derya Cebecioğlu ile ile vedalaştı.
VakıfBank’ta 2018-2019 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli smaçör, sarı siyahlılar ile 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 3 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Cebecioğlu’na katkılarından dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarılar dilendi."