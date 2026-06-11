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Halk TV Spor Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4!

Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4!

Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu bir kez daha veda etti. Bu 4. oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4! - Fotoğraf: 1
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Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, VakıfBank'a veda etti. Derya, daha önce de 3 kez VakıfBank'ta oynayıp ayrılmıştı. Bu 4. oldu.

Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4! - Fotoğraf: 2
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14 yaşındayken VakıfBank'ın altyapısında başlayan 25 yaşındaki Derya, U16 ve VakıfBank II takımlarında oynadıktan sonra 1 sezon Bahçelievler'de forma giydi.

Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4! - Fotoğraf: 3
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Derya Cebecioğlu, 2018-2019 sezonunda yine VakıfBank'taydı, 1 sezon oynadı ve ayrıldı.

Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4! - Fotoğraf: 4
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2019-2020 sezonunda Yeşilyurt Spor Kulübü'nün formasını giyen Derya, 1 sezon daha kaldıktan sonra tekrar VakıfBank'a döndü.

Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4! - Fotoğraf: 5
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Derya Cebecioğlu 2023-2024 sezonunu ise Japonya'nın KUROBE Aqua Fairies takımında geçirdi.

Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4! - Fotoğraf: 6
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2023-2024 sezonunda yine VakıfBank'a döndü. Bu kez 2 sezon oynadı.

Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4! - Fotoğraf: 7
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Şimdi yine ayrıldı Derya. VakıfBank Kulübü Derya ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4! - Fotoğraf: 8
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Açıklama şöyle: "Sezonu Avrupa, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olarak tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda altyapısından yetişen Derya Cebecioğlu ile ile vedalaştı.

Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4! - Fotoğraf: 9
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VakıfBank’ta 2018-2019 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli smaçör, sarı siyahlılar ile 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 3 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Derya Cebecioğlu veda etti: Elde var 4! - Fotoğraf: 10
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Cebecioğlu’na katkılarından dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarılar dilendi."

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