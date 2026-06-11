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1.96'lık Amerikalı imzayı attı: Hoş geldin Anna

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ABD'li bir yıldız daha geliyor. 1.96'lık Anna Dodson resmen açıklandı: Hoş geldin Anna.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
1.96'lık Amerikalı imzayı attı: Hoş geldin Anna - Fotoğraf: 1
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Voleybolda yeni sezon öncesi Vodafone Sultanlar Ligi takımları transferlere devam ediyor.

1.96'lık Amerikalı imzayı attı: Hoş geldin Anna - Fotoğraf: 2
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Sezonun bitmesinin ardından aralarında Fenerbahçe'ye giden Saliha Şahin olmak üzere pek çok oyuncuyla yollarını ayıran Zerenspor, yeni transferlerine devam ediyor.

1.96'lık Amerikalı imzayı attı: Hoş geldin Anna - Fotoğraf: 3
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Zerenspor, son transferini açıkladı. ABD'li yıldız oyuncu Anna Dodson'ı "Hoş geldin Anna" diyerek duyurdu.

1.96'lık Amerikalı imzayı attı: Hoş geldin Anna - Fotoğraf: 4
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25 yaşında ve 1.96 boyundaki Anna orta oyuncu olarak görev yapıyor.

1.96'lık Amerikalı imzayı attı: Hoş geldin Anna - Fotoğraf: 5
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Voleybola ülkesinde başlayan Anna Dodson, daha sonra İtalya Ligi'ne geçti.

1.96'lık Amerikalı imzayı attı: Hoş geldin Anna - Fotoğraf: 6
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2024-25 sezonunda İtalya'da Honda Olivero Cuneo takımında forma giydi.

1.96'lık Amerikalı imzayı attı: Hoş geldin Anna - Fotoğraf: 7
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Geçen sezon ise Wash4Green Monviso Volley takımında oynadı.

1.96'lık Amerikalı imzayı attı: Hoş geldin Anna - Fotoğraf: 8
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Anna Dodson yeni sezonda Zerenspor formasıyla boy gösterecek ve Sultanlar Ligi'ne heyecan katacak.

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