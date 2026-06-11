1.96'lık Amerikalı imzayı attı: Hoş geldin Anna
Vodafone Sultanlar Ligi'nde ABD'li bir yıldız daha geliyor. 1.96'lık Anna Dodson resmen açıklandı: Hoş geldin Anna.
1 8
Voleybolda yeni sezon öncesi Vodafone Sultanlar Ligi takımları transferlere devam ediyor.
2 8
Sezonun bitmesinin ardından aralarında Fenerbahçe'ye giden Saliha Şahin olmak üzere pek çok oyuncuyla yollarını ayıran Zerenspor, yeni transferlerine devam ediyor.
3 8
Zerenspor, son transferini açıkladı. ABD'li yıldız oyuncu Anna Dodson'ı "Hoş geldin Anna" diyerek duyurdu.
4 8
25 yaşında ve 1.96 boyundaki Anna orta oyuncu olarak görev yapıyor.
5 8
Voleybola ülkesinde başlayan Anna Dodson, daha sonra İtalya Ligi'ne geçti.
6 8
2024-25 sezonunda İtalya'da Honda Olivero Cuneo takımında forma giydi.
7 8
Geçen sezon ise Wash4Green Monviso Volley takımında oynadı.
8 8
Anna Dodson yeni sezonda Zerenspor formasıyla boy gösterecek ve Sultanlar Ligi'ne heyecan katacak.