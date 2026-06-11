Son Dakika | AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet alma" suçlamasıyla yargılandığı mahkemede hapis cezasına çarptırılan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında görevden uzaklaştırma kararı verdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kırıkkale ili Keskin Belediye Başkanı Ekmel CÖNGER, Hakkında “Rüşvet Alma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.06.2026 tarih ve 2026/84 Esas sayılı kararı üzerine TCK’nın 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ayrıca yurt dışına çıkmamak şeklinde hükümle birlikte adli kontrol tedbirinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verildiği, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Ekmel Cönger 8 Haziran'da hakkında açılan dava çerçevesinde Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "rüşvet alma" suçlamasıyla 5 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklardan müteahhit M.Y. ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken, Cönger ise oturuma katılmamıştı.

Duruşmada Cönger'in avukatı toplanmayan deliller olduğunu ve müvekkilinin böyle bir suçu işlemediğini savunmuş ve müvekkilinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini belirtmişti.

Mahkeme heyeti, "rüşvet" suçundan Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit M.Y.'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/5 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına hükmetmişti.