AKP'li Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger’e rüşvetten hapis cezası

Kırıkkale'de yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında yargılanan AKP'li Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y.’nin "rüşvet" iddiasıyla hakim karşısına çıktığı davada karar açıklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar hakkında hapis cezası kararı çıktı.

BAŞKAN DURUŞMAYA KATILMADI

Davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklardan müteahhit M.Y. ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ise oturuma katılmadı.

Duruşmada söz alan sanık M.Y, rüşvet iddialarıyla hiçbir bağının bulunmadığını öne sürerek mahkeme heyetinden beraatini talep etti. Ekmel Cönger’in avukatı ise müvekkilinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, dosyada henüz toplanmamış deliller bulunduğunu iddia etti. Ortada bir rüşvet suçunun oluşmadığını iddia eden avukat, müvekkilinin suçsuz olduğunu ifade etti.

MAHKEME "SUÇ SABİT" DEDİ!

Savunmaların ardından kararını açıklayan Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, "rüşvet" suçunun sabit olduğuna hükmetti.

Mahkeme, rüşvet suçundan ötürü, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit M.Y.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, her iki sanık hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/5 maddesi uyarınca, belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma cezası uygulanmasına hükmetti. (AA, DHA)