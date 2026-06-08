AKP'lilerin köçekli çilingir sofralı alem görüntüleri! Belediye başkanı da aralarında

Karabük’ten çıkan bir video gündeme bomba gibi düştü. Ovacık ilçesinde çekilen ve sosyal medyaya yüklenmesinden kısa bir süre sonra kaldırılan videoda AKP Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AKP Ovacık İlçe Başkanı Metin Akkaya, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tam ile bazı parti yöneticilerinin Beydili Köyü’ndeki köy odasında eğlenceye katıldıkları görüldü.

Karabüknethaber'de yer alan bilgi ve görüntülere göre eğlence sırasında rakı masası kuruldu erkek köçekler oynatıldı.

“AMAN GENEL MERKEZ DUYMASIN”

Paylaşılan görüntülerde AKP Ovacık İlçe Başkanı Metin Akkaya’nın “Aman Genel Merkez duymasın” dediği duyuldu.

BELEDİYE BAŞKANI DA DAHİL CAMDAN DEFALARCA ATEŞ ETTİLER

Eğlence devam ederken belediye başkanı Ahmet Şahin ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tam’ın camdan dışarı defalarca kez ateş ettiği de görüldü.

HERKES YAPILACAK AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

Sosyal medyada bomba etkisi yaratan videonun ardından AKP Ovacık İlçe Başkanlığı, Ovacık Belediyesi veya AKP Karabük İl Başkanlığı tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.