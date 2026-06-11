Dalları bile taşıyamıyor: Bu ağaçlar yüzlerce kilo meyve veriyor

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Elma

Türkiye'de Isparta'dan Niğde'ye, Afyon'dan Eskişehir'e geniş bir coğrafyada yetiştirilen Gala cinsi elma ağacından hem erken verim, hem de bol ürün alınıyot. Olgunlaşmış bir ağaç sezon başına 70 ila 100 kilo arasında meyve üretebiyor.

Tatlı ve sulu yapısıyla sofralık tüketime de depoya da uygun olan elma, iyi bakım koşullarında düzenli hasat garantiliyor. Verimli tozlanma için yakınına farklı bir çeşit dikmek de hasadı belirgin şekilde artırıyor.