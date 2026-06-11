Dalları bile taşıyamıyor: Bu ağaçlar yüzlerce kilo meyve veriyor
Herkes bahçesine ağaç dikerken kısa sürede verim alıp bol bol meyve yemek istiyor. Her hasat sezonunda onlarca, hatta yüzlerce kilo meyve veren 5 ağaç türünü sizin için derledik.
Elma
Türkiye'de Isparta'dan Niğde'ye, Afyon'dan Eskişehir'e geniş bir coğrafyada yetiştirilen Gala cinsi elma ağacından hem erken verim, hem de bol ürün alınıyot. Olgunlaşmış bir ağaç sezon başına 70 ila 100 kilo arasında meyve üretebiyor.
Tatlı ve sulu yapısıyla sofralık tüketime de depoya da uygun olan elma, iyi bakım koşullarında düzenli hasat garantiliyor. Verimli tozlanma için yakınına farklı bir çeşit dikmek de hasadı belirgin şekilde artırıyor.
Armut
Bakımı kolay, soğuğa dayanıklı armut ağaçları yılda ağaç başına yaklaşık 90 kilo meyve üretiyor. Uzman fidancılar armutların üçlü gruplar halinde dikilmesini öneriyor. Bu yöntem tozlanma dönemlerinin örtüşmesini sağlayarak verimi artırıyor. Altı ila sekiz saat güneş alan, iyi drene olan tınlı topraklar armut için en uygun zemini oluşturuyor.
Erik
Erik ağaçları şeftali gibi diğer sert çekirdekli meyvelere kıyasla çok daha az bakım istiyor. Uzmanlar eriklerin birlikte yetiştirildiğinde sezon başına 45 kiloya kadar ürün verdiğini belirtiyor. Çapraz tozlanma için farklı erik çeşitlerini bir arada yetiştirmek ve armut gibi küme küme ekim yapmak verimi önemli ölçüde artırıyor.
Dut
Dut ağaçları en dayanıklı meyve ağaçları arasında yer alıyor. Tek bir olgun ağaç yılda 45 ila birkaç yüz kilo meyve üretebilir. Dut ağaçları farklı toprak türlerine kolayca uyum sağlıyor ve 100 yıla kadar yaşayabiliyor. Meyve döneminde düzenli sulama hem mevcut hem gelecek sezonun verimini destekliyor
İncir
Özellikle Ege ve Akdeniz ikliminde kendini evinde hisseden incir ağacı toprağa dikildikten ve olgunlaştıktan sonra yılda 45 kiloyu aşan meyve verebiliyor. Dut gibi 100 yıldan fazla yaşayan incir, dikimden iki ila üç yıl sonra ürün vermeye başlıyor. Dut ağaçlarında yüksek azotlu gübrelerden kaçınmak gerekiyor çünkü bu gübreler meyve yerine yaprak gelişimini teşvik ediyor. Kış uykusunda kuru ve içe dönük dalların budanması verimi olumlu etkiliyor.