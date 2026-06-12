Tam da Avustralya maçına 2 gün kala: TRT'nin milli takım kararına büyük tepki

Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Milli takım ilk maçını Kanada'da Avustralya ile yapacak. Pazar günü oynanacak maç Türkiye saati ile 07.00'de başlayacak.

Maça 2 gün kaldı. Dünya Kupası'nı yayınlayan TRT'ye ise büyük tepki var. Kararını değiştirmeyen TRT, Dünya Kupası maçlarından 4K yayın yapmayacak.

SANKİ ÖZEL KANAL!

TRT 4K kanalında 2018 Dünya Kupası ve 2022 Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar 4K kalitede canlı ve ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Euro 2024'te ise UEFA'nın maliyet gerekçesiyle 4K yayın seçeneğini kaldırması nedeniyle maçlar 4K olarak yayınlanmadı. Dünya Kupası 2026'da ise 4K yayın mevcut olmasına rağmen TRT bu maçları 4K olarak yayınlamayacak.

Gazeteci Mevlüt Tezel, "Türkiye'nin katılmadığı Dünya Kupası'nı 4K yayımla, katıldığı kupayı ise 4K yayımlama! Bu ne yaman çelişkidir! Örneğin Alman medya kuruluşu Magenta TV'de Dünya Kupası, 4K Dolby Vision ve Dolby Audio 5.1 kalitesinde yayımlanacak. Hatta Türkiye'nin maçlarında Türkçe spiker seçeneği sunulacak. Karşılaşmaları Ertem Şener ve Halil Altıntop anlatacak. Almanlar bile 3 milyon gurbetçimizi düşünerek 4K Dolby Vision ve Dolby Audio 5.1 kalitesinde yayın ve Türkçe sunum yapıyor. TRT ise 80 milyona 1080p gibi düşük kaliteli bir yayını layık görüyor!

Olacak şey mi bu?" ifadelerini kullandı.

"TRT'YE DÜNYANIN VERGİSİNİ ÖDÜYORUZ"

TRT için toplanan vergileri hatırlatan Tezel, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

TRT'nin aldığı bandrol oranlarını hatırlayalım: Televizyonlardan (yüzde 16), radyolar ve radyo alıcılı cihazlardan (yüzde 16), cep telefonları ve SIM'li akıllı saatlerden (yüzde 12), uydu alıcılardan (yüzde 12), bilgisayar ve tabletlerden (yüzde 4), radyo alıcısı bulunan taşıtlardan (yüzde 0,8).

Vatandaş da haklı olarak "TRT'ye dünyanın vergisini veriyoruz, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız neden 4K yayın yok?" diye soruyor.

TRT ile ilgili mafyatik, şiddeti yücelten diziler yayımlaması, sanki özel kanalların rakibiymiş gibi reyting odaklı yayınlar yapması, vergilerimizle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi yayın ihalesini alıp Türk takımları hariç diğer maçları özel platform kurdurup parayla vatandaşa izlettirmesi gibi eleştirilecek daha çok konu var! TRT'nin öz kaynakları yerine dış yapımlarda aktardığı devasa bütçeler ise ayrı bir tartışma konusu!

TRT, kamu yayıncılığı yaptığını unuttu.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Dünya Kupası maçlarını 4K yayımlamama kararı aldı!