Türkiye Avustralya işte ilk 11: Montella kararını verdi
A Milli Takım, Avustralya maçını oynayacağı Kanada'da ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11 kararını şimdiden verdiği ileri sürüldü.
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. ABD'den Kanada'ya gelen ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını Killarney Park'taki antrenman sahasında yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Basına açık bölümde oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü.
Tedavisi süren Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı belirtildi.
İdmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz birlikte izledi. Türkiye, Avustralya maçının son antrenmanını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta gerçekleştirecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın pazar sabahı Türkiye saati ile 07.00'de oynanacak Avustralya maçının ilk 11'ini belirlediği öğrenildi.
Buna göre kalece Uğurcan Çakır görev yapacak.
Defansın sağında Zeki Çelik, solunda ise Ferdi Kadıoğlu oynayacak.
Montella stoperde Merih Demiral-Abdülkerim Bardakcı ikilisini görevlendirecek.
Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü orta sahada yer alırken önlerinde Arda Güler forma giyecek.
Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz oynayacak. Kenan Yıldız'ın da iyileştiği, maça yetişebileceği ve solda görev yapacağı ifade edildi.
Milli takım 11'i Kerem Aktürkoğlu ile tamamlanacak.