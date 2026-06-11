Son Dakika | Aziz Yıldırım'dan beklenmedik teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım mazbatasını alarak çalışmalara başladı.

Yıldırım'ın teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'la anlaştığı iddia edilirken resmi açıklama geldi.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI YALANLANDI

Fenerbahçe'den konuya dair yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve henüz bir isimle anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

Aziz Yıldırım imzalı açıklama şu şekilde:

Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır.

Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.